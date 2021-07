Vínečko rudé aneb jak vybudovat vlastní vinný archiv

Víno je nejen velmi chutným nápojem, kterým si lze zpříjemnit volnou chvíli nebo oslavit významné výročí. V poslední době si lidé oblíbili nový trend, a to budování archivu vín. Kdo tomu dobře rozumí, ví, že jsou to dobře uložené peníze. Jak na to?

Vinný sklep lze i pronajmout

Kvalitní víno vydrží velmi dlouho, pokud jsou vhodně skladována. Kolikrát se stalo, že byly náhodou objeveny láhve vína, jejichž stáří bylo i několik desítek let, a přitom neztratily nic ze své jedinečné chuti. Mezi populací tedy vzrůstá procento těch, kteří si budují vlastní archiv vín. Pro tuto příležitost je třeba zajistit vhodné uskladnění. Nejlépe je to v opravdovém vinném sklepě, v němž jsou ideální klimatické podmínky. Ten si lze za poplatek dokonce pronajmout od výrobců vína nebo jeho prodejců. Je to praktické řešení v situaci, kdy nechcete pořizovat vlastní prostory pro archivaci vína.

Domácí vinotéka do bytu

Pokud taková možnost není, pomůže speciální lednice neboli domácí vinotéka, v níž je červené nebo bílé víno uložené. Vždy volíme vodorovnou pozici, to je zásadní pro zachování kvalit vína. Jen tak dochází k zamezení oxidace a vysychání korku, čímž by došlo ke znehodnocení vína. Toto je řešení i pro toho, kdo žije v bytě.

Burčák se na archivaci nehodí

Ne každé bílé nebo červené víno se hodí na dlouhodobé uskladnění. Například burčák je určený k okamžité spotřebě, a nikoliv pro archivaci. Uložit do archivu lze také šampaňské. I pro sekty platí dodržení klimatických podmínek při skladování – stálá teplota by se měla pohybovat v rozmezí 10 až 12 °C a vlhkost vzduchu okolo 80 %.

Jaké vína archivovat?

K archivaci lze využít červené i bílé víno. Ideální jsou odrůdy Ryzlink, Veltlín, Chardonnay, Malbec, Merlot. Určitě je vhodné sledovat hodnocení jednotlivých ročníků vín, abyste měli přehled, které k archivaci použít.