Už máte elektronický podpis? Jeho výhody určitě oceníte

Prostřednictvím internetu lze v dnešní době vyřizovat i úřední záležitosti. Není to ovšem tak jednoduché, protože je třeba mít k ruce elektronický podpis. Co to je a jak vlastně funguje?

Co si představit pod elektronickým podpisem

Podepsat nějaký dokument elektronicky znamená opatřit ho autorizačním certifikátem, který lze získat od certifikační autority za poplatek. Certifikát se pak nahraje do aplikace nebo do operačního systému v počítači. Tímto je pak zaručené, že podpis na dokumentu je opravdu váš a nikoho jiného. Výhodné je to zejména při komunikaci s úřady – když žádáte o sociální dávky nebo podáváte daňové přiznání. Díky elektronickému podpisu pak není nutné na úřad chodit osobně a vše vyřídíte z klidu domova.

Elektronický podpis zdarma

Za pořízení kvalifikovaného certifikátu se obvykle platí určitý poplatek. Pokud byste ale využili českou platformu Signsoft, jež poskytuje elektronické podpisy online, budete mít prvních pět dokumentů úplně zadarmo. Platforma počítá s tím, že do budoucna bude existovat jednoduchá verze, která bude celá zdarma. Tímto způsobem ušetříte čas, práce s platformou je jednoduchá, a hlavně rychlá. Co to pro vás znamená? Je třeba se zaregistrovat, nebo si stáhnout aplikace do mobilního telefonu. Signosoft je na trhu již deset let a jejími zákazníky jsou především velké firmy.

Co všechno Signosoft nabízí

Česká platforma Signosoft disponuje vlastním icloudem, je možné ji využívat na mobilních telefonech s operačním systémem Android i iOS a také na počítačích s Windows i Mac. Deset let zkušeností jsou zárukou, že správa vašich dokumentů bude rychlá a bezpečná. Pokud tedy chcete jít s dobou a využívat všechny možnosti, jež se vám nabízejí, jsou elektronické podpisy nezbytnou součástí vaší komunikace s úřady státní správy. Značně vám totiž zjednoduší život.