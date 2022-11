Tři chyby, které vás můžou připravit o pojistné plnění

Pojišťovny obvykle nemají zájem své klienty šidit na pojistném plnění a v případě nepříjemné životní události se snaží svým pojištěncům nelehkou situaci po finanční stránce usnadnit. Ovšem někdy klient nevědomky nahlášení pojistné události tak zkomplikuje, že je velmi složité či téměř nemožné danou situaci posoudit a peněžní prostředky vyplatit. Jakých chyb je potřeba se při hlášení pojistné události vyvarovat?

Opožděné zavolání asistenční služby

Při zdravotních komplikacích v zahraničí se snažte zavolat asistenční službu co nejdříve. Může se vám totiž stát, že vás převezou do zdravotního zařízení s příliš drahými náklady na léčbu. Pokud se asistenční službě ozvete například až po provedeném lékařském ošetření, tak vám kvůli tomu samozřejmě neodmítne pomoc, ale toto zpoždění se vám může prodražit. Náklady léčby totiž můžou přesahovat limit vašeho pojistného plnění, tudíž existuje riziko, že budete muset přeplácet.

Ztráta účtenek při hlášení pojistné události

Pro posouzení pojistné události potřebuje pojišťovna co nejvíce důkazních materiálů. V případě, že cestujete do zahraničí, zraníte se a chcete využít výhod cestovního pojištění, je nezbytné pojišťovně předložit účtenky za léčbu. Pokud účtenky ztratíte, je pravděpodobné, že vám náklady na léčení nebudou proplaceny. Pojišťovna sice bude mít snahu spojit se s daným zdravotnickým zařízením a zjistit více informací o nákladech léčby, ovšem celý proces se tímto může prodloužit či zcela znemožnit.

Absence účtenek může být problémem i při pojištění majetku. Ne všichni lidé si uchovávají účtenky z koupě svých věcí. V případě, že máte sjednané pojištění domácnosti a stane se vám nehoda, při které se váš majetek poničí, pojišťovna bude pravděpodobně vyžadovat doložení paragonů, aby mohla odhadnout výši škody.

Nedostatečná fotodokumentace

K pojištění majetku se váže další nezbytnost, a tou je nafocení škody. Představte si, že vám na dům spadne větev ze stromu a rozbije vám okna v kuchyni. V ideálním případě byste měli celou záležitost ponechat v původním stavu a vyčkat příjezdu pracovníka pojišťovny.

Ovšem ne vždy je to možné a je zřejmé, že se ve vašem obydlí nechcete po několik hodin brodit střepy a obcházet větev, která vám trčí do pokoje. Mnoho lidí tudíž škodu odstraní, aniž by ji zdokumentovala. Což je velká chyba, před odstraněním škod je potřeba vše důkladně nafotit, aby daný případ pojišťovna mohla zhodnotit. V případě, že fotodokumentace chybí, může pojišťovna snížit pojistné plnění, či jej úplně zamítnout.

Zajímá vás, která pojišťovna teď nabízí nejvýhodnější pojištění majetku? Porovnejte si jejich aktuální nabídky zde prostřednictvím nezávislého internetového srovnávače Klik.cz.