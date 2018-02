Tiskněte levněji. Jak na to?

Máte tiskárnu doma nebo v kanceláři? Jistě jste několikrát přemýšleli nad tím, jak se dá tisknout levněji. Pokud hledáte možné cesty, zde je několik z nich. Pokud jimi půjdete, mohou se náklady na tisk snížit třeba i o desítky procent.

Nakupujte levný spotřební materiál

Základem je nákup správného spotřebního materiálu. Tedy náplní do tiskáren. Zde by mělo být prioritou, aby se jednalo o levné tonery, nebo inkoustové náplně. Pokud nechcete zaplatit více, než je nutné, tak jsou hned tři věci, na které je dobré hledět. Které to jsou?

Ceny u konkrétního prodejce

Neoriginální náplně

Co největší kapacita

Ideální je tedy pořídit takzvanou alternativní náplň, která bude mít co největší možnou kapacitu. Dále je třeba koupit ji v takovém obchodě, který bude nejlevnější. Porovnat si ceny není v dnešní době nic komplikovaného.

Máte správně nastavenou tiskárnu?

I ta rozhoduje o tom, kolik budou činit vaše náklady na tisk. Ani zde nesmíme zapomínat na to, že správným postupem je lze výrazně snížit. Je třeba zajistit, aby například cartridge Samsung využívaly co možná nejméně svého inkoustu. To lze realizovat v nastavení vaší tiskárny, a to v sekci kvality tisku. Ta nemusí být vždy nejlepší. Existuje i varianta označovaná jako koncept. Pokud tisknete běžný text a obyčejné dokumenty do práce nebo do školy, tak vám bude plně dostačovat.

Co dále rozhoduje?

Je to třeba i typ vaší tiskárny. Jsou modely určené výhradně pro domácí použití, a potom modely, určené na pravidelný a také velký tisk, už při nákupu tak můžete v podstatě rozhodnout o tom, za kolik budete tisknout. Zapomínat nelze ale ani na použitý papír. Opět platí, že u obyčejného tisku textu vám plně postačí ten nejlevnější, který na trhu je. Když máte správně nastavenou tiskárnu a používáte levné náplně, sami uvidíte, kolik peněz můžete následně při stejném tisku ušetřit.