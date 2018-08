Tisk věcí je stále poptávanější. Proč?

Mnoho lidí chce být originálních. A z toho plyne, že hledají možnosti, jak se mohou odlišit. Třeba s ohledem na to, jak vypadají, co mají v ruce, nebo co používají doma. Do popředí se proto dostává poptávka vlastního potisku. Jaké jsou výhody?

Tisk je jednoduchý

Už dávno to není nijak výrazně složitá technologie. Přenést určitý obrázek nebo motiv na jiný materiál je vcelku jednoduché a také celkem rychlé. Je to dáno hlavně tím, že vývoj jde v této oblasti kupředu a tak se objevují nové a nové produkty, které to umožní. Příkladem jsou v poslední době vyhledávané termolisy na textil, které na první pohled zaujmou jak svou jednoduchostí, tak i tím, že v pořizovací ceně nejsou ani nijak výrazně drahé.

Tisknout lze na různé materiály

Dalším plusem je rozhodně různorodost materiálů, které lze potisknout. Teoreticky se dá říci, že různým plánům a požadavkům se meze nekladou. A to i s ohledem na jejich tvary, jelikož existuje moderní termotransferový 3D lis, který si poradí s tiskem i na jakýkoliv nepravidelný tvar. Když máme zůstat u materiálů jako takových, lze tisknout třeba na:

Textil

Keramiku

Plast

Ceny jsou příznivé

Mnoho lidí si možnost potisku velmi často objednává hlavně v různých reklamních agenturách, které disponují potřebným vybavením. Zde je třeba zmínit klad týkající se toho, že potěší i poměrně příznivé ceny, které jsou s možností daného tisku spojeny. Cesta k originalitě nemusí být drahá.

Kvalita tisku je velmi dobrá

Poslední klad, na který se musíme zaměřit, je spojený také s kvalitou tisku. A to v tom směru, že daný potisk zaujme jak věrným zobrazením barev, tak pochopitelně zaujme také svou životností. Bez hledu na to, jaký materiál byl potištěn, nebo k čemu konkrétně má daný produkt vlastně sloužit. I to je jeden z velkých kladů, které dnes zákazníci zcela logicky očekávají.