Tipy na údržbu elektronické cigarety

Je přirozené, že očekáváte kvalitu za utracené peníze. V každém případě můžete přispět k prodloužení životnosti své e-cigarety. Ptáte se jak? Tajemství spočívá ve správném čištění a údržbě elektronické cigarety. Ovšem i nejprodávanější elektronická cigareta může bez potřebné údržby rychle ztrácet životnost.

1.Údržba clearomizéru (atomizéru)

Základním předpokladem pro údržbu atomizéru je jeho stálá vlhkost. To znamená, že clearomizér by měl být přiměřeně doplňován kvalitním e-liquidem, aby nedošlo ke spálení žhavící hlavy. Základní údržba clearomizéru by měla probíhat vždy, když vyměňujete žhavicí hlavu. Dobrým nápadem je clearomizér propláchnout. Nezapomeňte, že i jednorázová elektronická cigareta má atomizér k údržbě!

Čištění atomizéru:

· Nemusíte to dělat při každé výměně, ale jednou za čas je potřeba, aby se odstranily žmolky v podobě starého e-liquidu.

· V případě, že vlastníte zcela rozebratelný atomizér, je rozumné rozebrat celý atomizér, prohlédnout těsnění a vyčistit jej (ale opatrně). E-Liquid je mírně mastný, a právě to by mohlo časem narušit těsnost atomizéru.V případě, že se chcete vrhnout na důkladné čištění, podívejte se na náš blogový článek – Čištění atomizéru.

2. Údržba baterie

Baterie je v podstatě jednou z bezúdržbových součástí elektronické cigarety. V každém případě se časem může její výkon rychle snižovat. Může to být způsobeno tím, že e-liquid se přes atomizér přelije do závitů baterie, kde se usadí. V takovém případě je třeba baterii odšroubovat a pečlivě vyčistit suchým hadříkem nebo kouskem bavlněného rouna.

To platí obecně pro starší typy, kde se přebytečná tekutina tímto způsobem vysrážela na baterii, a protože byl centrpin na baterii eGo nasazen, tekutina zřejmě vytekla až do baterie, kde ji mohla v tom nejhorším případě vyzkratovat. Modernější elektronická cigareta je lépe zabezpečená, ale přesto předepisujeme používat kapesník, abyste setřeli drobné kuličky, které se tam nakupily.

Baterie nejvíce trpí v chladných dnech, které snad už pomalu končí. Nachystejte se na další zimní období a zjistěte, jak si poradit s vapingem v zimě díky našemu blogovém článku Vapování a mráz.

Pozn:

Kromě toho je dobré dbát na to, aby se do MicroUSB nedostala zemina. Majitelé gripů a modů s vyměnitelnými bateriemi by navíc měli dbát na měnitelnost baterií. Tam je velmi důležité udržovat kontakty čisté.

Údržba hlavy žhavicího tělíska

Samotná žhavící hlava nevyžaduje žádnou neobvyklou péči. Obvykle se musí pouze měnit. Hlava se skládá ze dvou základních částí.

1) žhavící spirála, která je vyrobena z kovu, při zahřívání přichází do styku s tekutinou (e-liquidem) a díky tomu se spirálka opotřebovává, a proto je třeba hlavu vyměnit

2) vata, která obklopuje spirálku, do které se kapalina nasakuje. Nejčastěji se bavlněné rouno poškodí a spálí, když je spirálka poškozená.

Vata, která není dostatečně zalitá tekutinou, se rychle spálí. Z těchto důvodů je třeba nahradit klasické tovární hlavy. V případě, že byste chtěli hlavu propláchnout vodou nebo lihem, propláchněte jen vatu, ale zničenou spirálku stejně neobnovíte.

Nic nevydrží věčně

I při koupi té nejlepší elektronické cigarety na trhu a při nejdokonalejší péči o e-cigaretu nevydrží fungovat navěky. Může spadnout a rozbít se, můžete ji zapomenout, může se časem poškrábat a v neposlední řadě stárne, a to jak funkce, tak baterie. Proto musíte navíc myslet na to, že jednoho dne budete chtít svého mazlíčka nahradit moderním kouskem.