Stavba bazénu je nejlepší na podzim

Letošní tropické léto vás tak potrápilo, že uvažujete o novém bazénu na zahradu? Proč ne? A příliš neotálejte, vždyť stále teplé podzimní dny jsou naprosto ideální pro začátek stavby.

Příjemné osvěžení v pěkném prostředí

Blížící se zima sice nenabídne příležitosti pro dovádění v bazénu, ale myslete na fakt, že jaro přijde brzy a s ním se mohou kdykoliv objevit teplé dny, kdy zatoužíte skočit do vody. Pokud se rozhodnete stavět už na podzim, vše bude v jarním podnebí dokonale připravené. Především snadněji seženete řemeslníky a stavební firmy, které jsou jinak dost vytížené. Služby za stavbu vyjdou v tomto čase levněji. Hlavně si uvědomte, že bazény znamenají zásahy do zeminy, čímž se vaše venkovní prostory na čas promění na nevzhledné staveniště. Okolí bazénu se však za několik měsíců dokonale zregeneruje a nic vám nezabrání si užívat přírodních krás, vody a odpočinku na lehátku.

Začněte dobrým výběrem bazénu

Umíte se dobře zorientovat v rozsáhlé nabídce bazénů? Pokud vám dělá problém výběr správného modelu do vašeho prostoru, raději se obraťte na odborníky s mnohaletými zkušenostmi v oboru. Albixon disponuje specialisty, kteří vám ochotně přiblíží výhody používaných technologií a základní parametry. Posléze získáte lepší přehled o současném sortimentu. Pamatujte, že pořízení a údržba bazénu je rozhodující, aby vám pak vše sloužilo několik let, ne pouze jednu sezónu. Věděli jste, že se dají vyrobit typy v libovolných rozměrech a tvarech? Zvolit lze technologii bezchemické úpravy bazénů, jedinečnou přelivovou hranu bez vyrovnávacích nádrží, přičemž vždy bude stavební příprava snadná pro plánovanou instalaci. Pomocí nových postupů a materiálů si můžete zrekonstruovat i váš dosavadní starý bazén. Pro venkovní prostředí ideálně zvolte skimmerové, tedy zapuštěné. Velice odolný materiál zaručuje používání až do padesáti let.