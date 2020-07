„Správné“ prázdniny – jak by měly vypadat?

Léto je konečně tady a spolu s ním přichází i prázdniny. Ačkoli byl letošní školní rok kvůli koronaviru trochu jiný než obvykle, stejně se děti na to „opravdové“ volno od školy už pořádně těší. Jak by takové „správné“ prázdniny ale měly vypadat?

Nastavte režim

I když s příchodem prázdnin odpadá řada povinností, neměli byste vašim dětem nechávat naprostou volnost a svobodu. Potřebují totiž určitý režim i poté, co batoh do školy odhodí na dva měsíce do kouta. Pro jejich správný psychický a fyzický vývoj je nastavení pravidel důležité. Neměla by však být tak striktní jako v průběhu školního roku. Děti třeba mohou chodit později spávat, což ale neznamená, že do postele ulehnou až o půlnoci. Stanovte rozumné hranice a ty se snažte dodržovat, ať už jste kdekoli.

Nechte děti odpočinout

Děti si potřebují o prázdninách hlavně odpočinout – na tom se jednoznačně shodují všichni psychologové. Nenuťte je proto vytahovat ze školního batohu sešity a učebnice a netrapte je opakováním učiva ani cvičnými testy, ale poskytněte jim dostatek prostoru pro jejich zájmy a koníčky. Neplánujte jim od začátku až do konce prázdnin bohatý program v podobě jazykových táborů či sportovních soustředění. Nechcete přece, aby na konci srpna byly psychicky i fyzicky vyčerpané. Nechte je taky trochu lelkovat, trocha nudy jim rozhodně neublíží, spíš naopak, jejich mozek bude muset pracovat mnohem víc, aby vymyslel, čím se zabavit. Možná tak přeberou iniciativu a začnou některé věci dělat samy od sebe, aniž byste je do nich museli nutit.

Užívejte si společný čas

Prázdniny jsou hlavně o společně stráveném čase s rodinou a o zážitcích. Snažte se proto, aby děti měly na co vzpomínat. Skvělé dobrodružství se dá prožít nejen na zahraniční dovolené u moře, ale i na chatě u lesa, koupališti, u rybníka nebo u babičky a dědy. Ať už vyrazíte kamkoli, zařiďte, aby se děti z prázdnin vrátily o něco dřív, než večer předtím, co jdou do školy. Pár dní před prvním zářím by jim mělo posloužit k aklimatizaci, k přípravě tašky do školy, kontrole penálu, k dokoupení školních pomůcek. Pomůže jim to přepnout se do školního tempa nenásilně a začátek roku tak zvládnou v pohodě a bez stresu!