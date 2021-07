Poslední věci člověka lze zařídit s kvalitní pohřební službou

Součástí života je také umírání, přestože si to nikdo z nás nechce připouštět a raději myslí na ty hezké věci. I tak jen nutné vzít tuto skutečnost na vědomí. Lidé umírají a vyrovnat se s tímto faktem pomáhá zejména vypravení důstojného pohřbu, během kterého je možné se se zesnulým blízkým člověk rozloučit. Víte, jak se pohřeb zařizuje?

Pohřeb pomůže zařídit pohřební služba

V těžkých životních okamžicích, kdy zemře milovaná osoba, je dobré mít někoho po ruce, kdo s přípravou pohřbu pomůže. Může to být klidně i pohřební služba Pieta Plzeň, která svou práci dělá už třicet let. Na jejich webových stránkách www.pietaplzen.cz se lze seznámit se vším, co je třeba k pohřbu zařídit. Je to zejména objednání rakve a její výzdoby, smutečních květin i věnců, jež jsou běžnou součástí smutečního obřadu a jejichž prostřednictvím se pozůstalí loučí se zesnulým. Jsou výrazem úcty i lásky k tomu, kdo odešel na věčnost. Komunikovat s pohřební službou je možné také on-line prostřednictvím e-mailu.

Součástí pohřbu je také urna

Žeh je v tuzemsku nejčastějším způsobem pohřbívání. Součástí jsou i urny, do nichž se ukládají ostatky zemřelého. Jejich kompletní nabídka je k dispozici na webu, a to včetně dalšího příslušenství, jako jsou například obaly na urnu. Cena ozdobné urny se odvíjí od použitého materiálu – může být vyrobená ze železa, hliníku, pryskyřice nebo mědi. Aby urna nebyla tolik neosobní, lze ji opatřit na přání pozůstalých vhodným nápisem nebo obrázkem.

Nezapomeňte na schránku na urnu

Ostatky zemřelého po žehu v krematoriu se obvykle ukládají do schránky na urnu, která bývá umístěna na hrobě. Jedná se prosklenou náhrobní skříňku z nerezu. Ze stejného materiálu je vyrobená také skříňka na fotografie. Nerez je odolný vůči povětrnostní vlivů, takže si zachovává své užitné vlastnosti po dlouhou dobu.