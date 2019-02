Slovník cizích slov: Praktická online pomůcka

Když hovoříme svým mateřským jazykem, kterým je pro většinu obyvatel České republiky čeština, využíváme slovní zásobu od 3000 do 10000 slov. Je to moc, nebo málo? Záleží na úhlu pohledu. Někdo hovoří květnatě, využívá více slov, jinému stačí k jeho vyjádření slov méně. Pro srovnání – pasivní slovník běžného středoškoláka zahrnuje asi 50 tisíc slov.

Výhody slovníku cizích slov

V normální mluvě si vystačíme obvykle se slovy, jejichž významu rozumíme. Občas však narazíme na slovo, které je pro nás cizí, a uniká nám, co vlastně znamená. V takovém případě může pomoci slovník cizích slov, jenž neznámé slovo vysvětlí. K dispozici je řada tištěných slovníků, jež by rozhodně neměly chybět v naší knihovně. Anebo si lze vypomoci moderním způsobem – na internetu. I zde jsou možnosti, jak zjistit, co které cizí slovo znamená.

Slovník cizích slov online je výborná pomůcka pro kohokoliv – využijí ho nejen studenti středních a vysokých škol, ale vlastně každý, kdo si chce rozšířit svoji slovní zásobu. Navíc v současnosti, kdy je rozšířené používání chytrých telefonů, je tento slovník prakticky okamžitě k dispozici. Kromě toho lze jednotlivé výklady cizích slov sdílet na Facebooku s přáteli nebo ve skupinách, jejichž členem jsme.

Jak online slovník funguje?

Slova jsou ve slovníku řazena podle oborů i podle abecedy. Lze si tedy vybrat, které vyhledávání bude pro vás pohodlnější. Lámete-li si hlavu nad přesným významem výrazu sofistikovaná mluva, podívejte se hned pod odrážku „Nejhledanější slova“, kde zjistíte, co si pod tímto souslovím představit. A nejen to, k dispozici jsou i komentáře uživatelů. Slovník nabízí také antonymum k danému slovu, příklady použití, původ slova a slovní druh. Graficky je znázorněné dělení slova, což je praktické pro správný psaný projev. Čtenář tak zjistí maximum toho, co lze.