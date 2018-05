Slivovice potřebuje bohatou úrodu švestek

Příznivci alkoholu moc dobře vědí, že slivovice proslula jako národní nápoj. Žádná větší sláva se bez ní neobejde a pozvání na panáčka si nikdo nedovolí odmítnout, ať už jde o moravskou nebo českou část naší země.

Rozhoduje švestková úroda

K pálení se používají různé druhy ovoce, avšak dobří výrobci si zakládají pouze na používání druhů s potřebnou kvalitou. Švestky se sklidí, třídí a poté zpracovávají bez pecek tak, aby z nich vznikla kaše. Následně se ovoce ukládá do kádí bez přístupu vzduchu, kde kvasí. Právě na procesu kvašení hodně záleží a trvá to minimálně šedesát dní při doporučené teplotě skladování.

Správná slivovice se pozná podle charakteristické švestkové vůně. Jestliže vám samotná pálenka nevyhovuje, zkuste si vyrobit něco míchaného, kam ji přilijete s dalšími ingrediencemi. Zajímavě chuťově dopadne třeba kávový slivovicový koktej. Nejprve si vychlaďte vysoké sklenky. 20 g turecké kávy nasypte do hrnku, zalijte deckou vroucí vody, sceďte a nechte vychladit v lednici. Po dobrém vychlazení nalijte kávu do šejkru, přilijte 1 dl slivovice, 6 cl mandlového likéru a přidejte dvě lžíce drceného ledu. Vše dostatečně protřepejte, přeceďte do sklenek a podávejte.

Plné využití švestkových sadů

Slivovice se v naší zemi vyrábí dlouhou dobu hlavně v oblastech Slovácka a Valašska. K výrobě se potřebuje bohatá úroda, protože ze sta kilogramů švestek vznikne přibližně jen deset litrů slivovice s obsahem padesáti procent alkoholu. Neúroda švestek znamená, že se musí nakupovat v jiných zemích, aby se uspokojila poptávka po domácích produktech.

