Školní batohy pro děti různého věku

Školní povinnosti nikoho neminou, což se neobejde bez pořízení mnoha potřebných věcí. Nezanedbejte ani výběr batohu či tašky, protože zde by mělo jít o dostatečnou kvalitu, abyste nemuseli shánět náhradu ještě před koncem školního roku.

Školní aktovky pro prvňáčky

V současné době si batohy vyberete z mnoha různých modelů, avšak určitě zohledněte věk dítěte. Pro prvňáčky je taška skutečně hodně důležitá, vždyť jde o odvážný krok v jejich životě. Vybavení bude prostředkem, jak se chlubit před svými spolužáky, proto záleží nejen na funkčnosti, ale také na vzhledu. Školní aktovka pro prvňáčka musí vypadat perfektně po designové stránce, vždyť kdo by nechtěl vidět dítě veselé? Pestré barvy k radosti rozhodně významně přispějí. K nadšení z nové tašky pomohou také motivy postaviček z pohádek, filmů, nic nezkazíte ani roztomilými zvířátky a květinami. Školní batohy a tašky pro nejmenší musí být zhotoveny v dostatečné kvalitě, jinak by bylo negativně ovlivněno tělo, které se ještě vyvíjí. Prozkoumejte vnitřek, jestli zde najdete dostatek prostoru, kam se vejdou učebnice, sešity, penály a jiné nezbytné pomůcky. Vřele vítány jsou vnitřní a vnější kapsy, též jednotlivé přihrádky. Záleží na šířce a pevnosti poutka, na dnu z pevného materiálu pro lepší přenášení obsahu.

Komfort i s taškou na zádech

Dostatečně široké popruhy zbaví děti a studenty nepříjemného dření. Dokonce ani plná zátěž by neměla zapříčinit ničení zad, to platí i pro školní batoh pro 2. stupeň, kdy se nosí mnohem více vybavení. Pohodlí při nošení obstará pevná konstrukce a anatomicky tvarovatelný zadní díl. Studentský batoh by prázdný neměl hodně vážit, vyžadují se bezpečnostní reflexní prvky a praktické rozdělení vnitřního prostoru. Studentské batohy seženete ve výhodných setech, kdy ve stejném motivu zakoupíte pouzdra, peněženky a jiné drobnosti.