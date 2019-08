Sisalové terče využívají pevnost přírodního vlákna

Sisal je textilním vláknem, z něhož se vyrábějí obvykle lana a provazy. Výborně se však hodí na sisalové terče pro hraní šipek, protože se jedná o velmi pevný materiál. Používá se však také na výrobu luxusních dámských klobouků a čelenek. Sisal má prostě všestranné využití.

Geniální textilní vlákno sisal

K výrobě sisalu se využívá rostliny agáve sisalové, která roste hlavně v tropickém a subtropickém pásmu. Klidně vydrží i půl roku bez vody, protože tu shromažďuje ve svých tlustých listech, kterých během svého života vytvoří na 200 až 300. Z takového množství se získá na pět a půl kilogramu sisalu. Je zajímavé, že produkce sisalu stále vzrůstá. Je vidět, že se jedná o oblíbený přírodní materiál, který má i v dnešním moderním světě stálé využití.

Jak se sisalové terče vyrábějí?

Sisalové terče mají tu výhodu, že toho opravdu hodně vydrží. Jen si představte hru šipky, jak často jsou do sisalového terče zabodávány jejich ostré hroty. A sisalové terče toto všechno snesou bez toho, aby byly nějak poškozené. Za vším stojí pevné vlákno vyrobené ze štětin agáve sisalové, které se stočí do tvaru koláče, dá se do formy a pevně se slisuje. Následně je nutné vše obrousit a nabarvit. Tím je zaručena trvanlivost sisalových terčů.

Bohatý výběr a užitečné vlastnosti

Nabídka silových terčů na trhu je poměrně pestrá. Jejich výrobě se věnují značky Unicorn, Winmau, Harrows, Bull’s, a to jak v profesionálním, tak i tréninkovém provedení. Sisalové terče lze zakoupit ve variantě s kulatými nebo trojúhelníkovými dráty a žiletkové podle toho, co každému hráči více vyhovuje. Jednotlivé druhy terčů se vyznačují různými vychytávkami: některé mají zmenšené segmenty „double a triple“, jiné disponují zkosenými dráty, zapuštěnými do terče, což minimalizuje odražení šipek na zem. Jedná se o užitečné vlastnosti, které hráči šipek jistě ocení.