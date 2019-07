Seznamte se s těmi nejbizarnějšími sexuálními úchylkami – už jste se s nimi někdy setkali?

Masochismus, sadismus nebo voyerismus – to jsou asi jedny z nejvíce známých sexuálních úchylek, se kterými se možná valná většina z nás již setkala. Existují však i mnohem méně známé, které vyvolávají napříč společností zcela rozporuplné názory. Co většině připadá podivné, je pro někoho vrcholovou libůstkou. Co je vlastně ještě v mezích normy a co už se počítá jako úchylka?

Amaurofilie

Zatímco pro většinu z nás by slepota představovala závažný hendicap, pro jedince trpící amaurofilií jsou nevidomí lidé velmi vzrušující.

Dendrofilie

Mít tichý a láskou naplněný vztah je pro dendrofily velice snadné. Tyto lidi totiž přitahují stromy nebo keře, jimiž si nahrazují milostné protějšky.

Hierofilie

Mnoho lidí si hledá cestu ke svému bohu, zcela na jinou úroveň to však posunuli hierofiliové. Těm totiž k uspokojení stačí ikona či socha svatého. Podobně jsou na tom homilofiliové, kteří dojdou vyvrcholení pouze, když si představují sex během náboženského obřadu.

Frotérismus

Přeplněné vozy městské hromadné dopravy jsou pro většinu hotovou noční můrou – a to zvláště v letním období. Pro lidi trpící frotérismem je to však země zaslíbená, protože je vzrušuje náhodně se otírat o ostatní.

Kandaulismus

Jedná se o sexuální úchylku, při které lidé nutí partnera, aby se příliš obnažoval, či dokonce ho vzrušuje sledovat protějšek při sexu s jinými. Kandaulismus lze často pozorovat na swingerspárty nebo takoví lidé posílají svého partnera do erotických masážních salonů. Pocit, že se ho masérka při tantrické masáži či erotické masáži dotýká, dokáže lidi trpící kandaulismem vzrušit více než samotný sex.

Pyrofilie

Večerní posezení u táboráku s přáteli je příjemná záležitost, pyrofila však více než společnost ostatních bude uspokojovat pohled do samotného ohně.

Symforofilie

Obrázky či videa katastrof či dopravních nehod dokáží nejednoho člověka vyděsit a uvědomit si, co je na světě vlastně důležité. Pro člověka trpícího symforofilií jsou však tyto záběry vstupenkou do ráje.