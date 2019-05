Sedací vaky pro kreativní děti

Vybrat nejvhodnější dárek pro naše děti je často nadlidský úkol. Toužíme vybrat něco praktického, funkčního a kvalitního, jenže děti sní o moderních vymoženostech a trendy kouscích, kterými by oslnily kamarády. Jak vybrat všechno v jednom a nezbláznit se?

Máme pro vás tip na jeden takový dárek, kterým u dětí zazáříte a v dospělých probudíte jejich rozverné já.

Sedací vak jako nestárnoucí hit

Od dob, kdy první výrobce přišel na trh se sedacím vakem, je tento doplněk domácnosti v kurzu pořád. Nesmí chybět v dětských velikostech do každého dětského pokojíčku ani jako stylový doplněk v maxivelikostech do luxusního obývacího pokoje nebo herní či odpočinkové zóny. Pytle, kam se podíváte.

V současné chvíli je na trhu nepřeberné množství výrobců českých i zahraničních. Nechybí ani v nabídce obchodů s nábytkem. Jednoduše si dnes vybere každý. Pro děti navíc můžete vybírat z nepřeberného množství dětských motivů, tvarů a vtipných adaptací na sedací pytel. Meze se nekladou, pokud jde o barvu, zvířecí napodobeniny ani účel využití. Děti nemusí jen sedět, ale mohou si hrát. Kreativitě se opravdu meze nekladou. Existují pytle, do kterých se děti mohou i schovat, doslova zavrtat.

Mimo trendy záležitost jsou sedací pytle i praktickým kouskem vhodným jako ortopedická pomůcka. Skvěle uleví nemocným dlouhodobě ležícím od proleženin nebo nemocným zvířatům. Děti velké pytle zase využívají jako bezpečnou hrací plochu.

Náplň je nejdůležitější

Nesoudíme podle obalu lidi a u vaků to platí dvojnásob. Prvním krokem pro výběr sedacího pytle by totiž neměl být vzhled, nýbrž obsah. Při hledání nejlepšího vaku vybírejte podle materiálu výplně. Uvnitř vaku by měly být tvrzené polystyrenové kuličky EPS, pokud je náplň z polystyrenové drti, porozhlédněte se raději jinde. Kuličky EPS se dále liší svou velikostí nebo hustotou, která ovlivňuje rychlost slehnutí vaku. Kvalitní sedací vak by měl mít otvor pro doplnění kuliček do slehnutého pytle. Koupí a dosypáním náhradní náplně výrazně prodloužíte životnost sedacího pytle i své investice do něj.

Cena už dávno není zárukou kvality a u těchto produktů to platí dvojnásob. Mnoho značek už se díky popularitě dostala do kategorie firem, kde si opravdu připlácíte akorát za značku, ale kvalita s rostoucím množstvím bohužel pokulhává. Pokud se budete řídit výše zmíněnými tipy, cena pak nebude překážkou v kvalitě, ať už zvolíte jakéhokoliv výrobce.

Účel světí prostředky

Pro výběr čehokoliv do domácnosti je bezpochyby nejdůležitější v první řadě určit, co vlastně potřebuji a hledám. Podle účelu potom volíme nejvhodnější velikost i tvar. Samozřejmě nejuniverzálnější využití mají vaky tvaru klasického polštáře, který je možné přesypáním nebo setřepáním upravit do požadovaného tvaru. Velké rozměry navíc můžete využít i jako občasné lůžko pro návštěvy, které zůstanou nečekaně přes noc. Nicméně jsou poměrně neskladné, především větší rozměry vhodné i na spaní vyžadují řádný kus obývacího prostoru. Pokud tedy šetříte místem nebo nechcete dětem zaplnit celý pokojíček, je vhodné poohlédnout se třeba po vaku tvaru hrušky či vaku ušitém ve tvaru křesílka. Taková křesílka nabízí stejné pohodlí jako vak, ale drží perfektně tvar, sedíte dostatečně vysoko bez zbytečného propadání na zem, ale zároveň máte při sezení dostatečnou oporu zad i hlavy.

Pro občasné velké návštěvy zase oceníte malé vaky ve tvaru taburetů, které snadno uložíte stranou a rozmístíte po místnosti v případe potřeby.

Vybírejte moudře a nezapomeňte, že pokud si pořídíte vak jenom do obývacího pokoje a na dětský pokoj zapomenete, bude pravidelně dětmi okupovaný a nakonec vám z obýváku jednoho dne stejně nenávratně zmizí do jejich doupěte.

TIP! Kromě sedacích vaků u dětí neprohloupíte ani s houpacími židličkami a křesílky, protože nic děti nemilují víc než pohyb v jakékoliv formě. Jenom si dejte pozor, aby sezením na zábavných židlích nebo vacích netrávily víc času než pohybem. Jakmile se jednou zaboříte do sedacího vaku, vstáváte už jenom těžko a ani děti nejsou výjimkou.