S orientačním systémem se už v práci nikdy neztratíte

Největším problémem práce ve velkých několikapatrových budovách je ten, že občas fungují jako kvalitní bludiště a vyznat se ve všech chodbách, podlažích a odděleních, je občas náročným úkolem i pro stálé zaměstnance. Co teprve pro nováčky, stážisty, či nepravidelné návštěvy a účastníky pracovních schůzek zvenčí? Nebo nedej bože pro zahraniční klientelu, která navíc neoplývá jazykem, kterým by se patřičně dorozuměla? Pokud v textu poznáváte stávající situaci ve svém zaměstnání a chcete v džobu nastolit pořádek a vyhnout se tak nepříjemným a práci zdržujícím zmatkům, bylo by fajn zmínit se příslušnému nadřízenému o orientačních systémech, které jsou dnes ve větších i menších podnicích naprostým standardem.

Jakou mají podobu?

Orientační systémy by už čistě ze zdvořilosti k vnějším segmentům měla vlastnit každá seriózní společnost. Praktický cedulový systém se šipkami, který cizinci a neználkovi napoví, v jakém patře najde příslušnou osobu či oddělení, může zamezit pozdním příchodům na meeting, dezorientovanému potulování se po chodbách, ve kterých by se návštěva ani neměla nacházet (třeba z bezpečnostních hledisek), a podobně. Orientační systémy navíc nastolí pocit většího sebevědomí pro nového zaměstnance, který se často ostýchá zeptat, kam jít, aby se před služebně staršími kolegy náhodou neztrapnil. Čím stručnější, větší a barevnější, tím lepší. Na lidskou psychiku obecně dobře působí ikony a jednoduché piktogramy, největší službu udělají právě v případě zahraničních návštěv, která se snáze dovtípí dle obrázku, než cizojazyčného textu, který jim nic neřekne.

Jaký styl zvolit, aby byl co nejefektivnější?

Pro velké plochy plné pohybujících se civilních osob, kde jsou často zmatky a snížená viditelnost záchytných bodů, je nejlepším řešením orientační systém ve stylu mapy, kdy přesně v určitém měřítku vyznačíte důležité instituce a check-pointy budovy spolu s důležitým orientačním bodem “ZDE STOJÍTE VY”, podle nějž pak cizinec snadno zmapuje neznámý prostor. Vynikajícím řešením je tento systém pro velká nákupní centra, kulturní haly, letiště, nemocnice a podobně.

Pokud vlastníte firmu, větší kancelářskou budovu, nebo jakýkoliv objekt podobného ražení, bohatě postačí plaketa ve vchodovém atriu, která bude označovat jednotlivá patra a popisovat, jaké oddělení, persona, či číslo kanceláře se zde nachází. Pro ujištění a ještě větší pořádek by mělo být navíc takto označené i každé navštívené patro, každé dveře by měly mít vlastní plaketu a stručný popis toho, co se za danými dveřmi nachází. Toto opatření udělá ohromnou službu zejména pro ty, co si nedokáží představit, kam zamířit, i když si přečtou oficiální heslovitý název kanceláře. Platí to zejména v případě státních úřadů a administrativních objektů.

Na co nezapomenout

Pamatujte, že nejdůležitějšími body, které by na vašem novém orientačním systému neměly chybět, jsou označení hlavního vchodu a východu, z hlediska bezpečnosti pak také dobře a viditelně označené únikové východy. Nezbytnou součástí pro dobrou orientaci je pak označení recepce/informací, hlavního řídícího orgánu a samozřejmě označení toalet, případně nejbližší cesty na parkoviště. Efektivita je zaručena a vy si tak ušetříte sáhodlouhé navigování, až vás příště na chodbě zastaví někdo cizí s otázkou, kam se vydat.