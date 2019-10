Rezervujte si svou zimní dovolenou včas

Zima se blíží mílovými kroky a spolu s ní i příležitost oprášit lyže, sáňky či snowboard a brázdit upravené sjezdovky. Jen si to představte, jak se sluníčko opírá do kopců, a vy si užíváte odpolední kávu na prosluněné terase s běžkami zapíchnutými na kraji chaty. A teď si představte, jak se vaše sny mění ve skutečnost, aniž byste museli platit obrovské sumy za pobyt v luxusním zahraničním lyžařském areálu anebo se museli učit cizí jazyk. Stačí vám sjet k našim slovenským sousedům a načerpat novou energii i využít vždy připravené sjezdovky.

Nejen pro mladé nadšence

Lyžování holdují všechny generace, ovšem posbírat celou rodinu a slušně ji ubytovat, to bývá občas oříšek. Zimní dovolená v Tatrách v penzionu Horec se stane vaší pravidelnou zastávkou během zimních outdoorových aktivit. Nabízí totiž rehabilitační centrum s masážemi a léčebnými procedurami i relaxační vířivou vanu a saunu. V blízkosti najdete i termální koupaliště Termal Raj, které je sice přes zimu zavřené, i přesto nabízí impozantní výhledy do doliny Nízkých Tater. Penzion leží v obci Liptovský Ján a kromě komfortně zařízených a vybavených pokojů nabízí též připojení na internet a stravování v restauraci s krbem. Rozhodnete-li se ubytovat právě tady, získáte zvýhodněnou cenu do ski areálu Opalisko, kde se naučí lyžovat děti, užijí si upravené stopy běžkaři i lyžaři a milovníci extrémních sportů.

Navštivte ozdobu Chopku

Komu nevyhovuje ubytování v penzionu, může zvolit čtyřhvězdičkový hotel Partizán, jenž je právem považován za ozdobu jižní strany Chopku. Rodinný hotel odpovídá aktuálním trendům, nabízí moderní a prostorné pokoje i elegantní a vkusně zařízené apartmány. Součástí hotelu je nově také Nature wellness centrum s rozlohou více jak 2000 metrů čtverečních. Užijete si tady chvíle ve vodě, v bazénech, odpočinete si ve speciální relaxační zóně nebo se pořádně vypotíte v saunách a fitness centru. Nízké Tatry si budete užívat na Jasné Chopok – jih ležící hned za rohem. Čekají tady na vás nejmoderněji vybavené tratě, na nichž soutěží lyžaři světového formátu a také lyžařská škola a školka či běžkařská trať upravená okolo střediska Pohanské a Ski Tále. Cíl letošní zimní dovolené je jasný, nemyslíte?