Restaurace se svěží kuchyní

Dostali jste chuť si dnes zajít na dobrý oběd nebo večeři do restaurace? Vaření doma je sice chutné, ale dost často nevychází čas na náročné kuchtění. Pokud vyžadujete záruku místa, kde pro vás připraví jen to nejlepší za pomoci čerstvých surovin, zajděte do oblíbené restaurace Praha 4.

Jedinečné chuťové zážitky pro každého

Polední menu a nápojový lístek patří ke každé dobré restauraci. Návštěvníci musí mít na výběr, protože každý si dělá zálusk na něco dobrého, přičemž chutě jednotlivců se značně odlišují. Restaurace na Praze 4 v Kunraticích nabízí jednoduchou, moderní a svěží kuchyni, na jaké si pochutnáte v příjemném interiéru. Denně se připravuje menu a své oblíbené jídlo si objedná jak milovník hamburgerů, tak vegetarián. Jednou vyzkoušíte grilovanou krkovici na zeleném pepři se smetanovou omáčkou a opečeným bramborem, podruhé grilované kuřecí prsíčko se sýrovou omáčkou, steakovými hranolkami a salátkem. Někdy jindy zase vepřovou pečeni na žampionech se šťouchaným bramborem a zeleninovou oblohou. Pochopitelně nechybí ani stále žádaná domácí pizza Jižní Město, kterou si dáte v několika provedeních.

Restaurace i pro firemní akce

Hledáte místo pro uspořádání firemní nebo soukromé akce pro více lidí? Restaurace v Kunraticích sídlí v areálu kolejí na Jižním Městě v budově Apartmány Student, kde lze bezplatně zaparkovat. Rádi vám zde připraví menu na vaše přání, aby vaše oslava či jiné setkání nemělo žádnou chybu. Kromě hlavních jídel si objednáte také sendviče, burgery s různými ingrediencemi, těstoviny, dezerty, předkrmy a polévky. Nelze vynechat ani saláty, mezi nimiž najdete třeba Caesar salát s grilovaným kuřecím masem, slaninou a parmazánem nebo kozí sýr s ořechovou krustou, rukolou, řepou, malinami a karamelizovanou cibulí. Otevřeno je každý den, od jedenácti do třiadvaceti hodin.