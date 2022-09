Registr dlužníků – proč se vyplatí mít přehled

Stále častěji se objevují články o lidech, kteří neplatí nájemné, protože na něj jednoduše nemají. Jejich konto sužují exekuce, mají dluhy a insolvence. Naštěstí existuje velmi chytrý a jednoduchý kontrolní mechanismus, který vás upozorní na případné dluhy a s tím spojenou špatnou platební morálku. Registr dlužníků zpracovává a poskytuje pouze oficiální informace, jež jsou ověřené a stejně tak vám umožňuje nahlédnout do registru bez nutnosti registrace a to s okamžitým výsledkem kontroly.

Jak to funguje?

Chytrý registr dlužníků funguje velmi přehledně. Stačí navštívit webové stránky, kde je možné provést kontrolu podle jména, příjmení, data narození nebo rodného čísla, či v případě kontroly právnické osoby stačí zadat IČO. Výsledky jsou zobrazeny prakticky ihned a pokud dojde ke stavu, že kontrolovaná osoba či společnost mají záznam, pak je subjekt veden jako dlužník v registru a v detailu pak můžete vidět dlužnou částku i další informace v detailu. To vám může pomoci se rozhodnout v případě, že máte před popisem nájemní smlouvy s novým nájemníkem. Do budoucna vám to totiž může ušetřit obrovské peníze za soudní tahanice a vymáhání dlužných částek. Kontrola v registru je ovšem důležitá i v jiných případech, například při prověrce nového zaměstnance či obchodního partnera.

Levné a efektivní řešení

Kontrola probíhá rychle a online za symbolickou částku. Za pouhých pár korun získáte aktuální a přehledný detail o dlužníkovi. Možná se ptáte, proč je registr dlužníků zpoplatnění. Může za to vyhláška č.329/2008 Sb., nímž se registr řídí a to především kvůli exekuční databázi dat. Statistiky hovoří jasně; za posledních 24 hodin bylo více než 75 % zobrazených výsledků o dlužnících se záznamem, což jasně hovoří o nutnosti kontrol u cizích a neznámých subjektů. Rozhodně nedejte na první dojem, protože i sebelépe působící člověk může mít spoustu dluhů.