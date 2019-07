Reflexní prvky mají mnoho podob. V jaké je vlastníte vy?

Zejména v létě lidé chodí po silničních komunikacích, které nejsou osvětlené. Důvodem je často to, že jdou z festivalu, z diskotéky nebo jen od přátel a nechtějí si brát taxi, když je to pár kilometrů daleko domů. Jenže pokud mezi dvěma městy nevede cyklostezka, musí se jít po silniční komunikaci, která často nebývá osvětlená. Zatímco v minulosti to bylo tak, že chodci mohli chodit bez reflexních prvků, nyní jsou reflexní prvky povinností, na kterou se nesmí zapomenout, jinak to může mít vážně následky.

Už pár let je uzákoněno, že chodec nebo cyklista musí mít reflexní prvek ve chvíli, kdy jde po silniční komunikaci, která není osvětlená. Je to z toho důvodu, aby se předcházelo nehodám, při nichž hlavními aktéry je vozidlo a špatně viděný chodec. Řidiči opravdu nemají šanci si zavčasu všimnout chodce nebo cyklisty, který je v tmavém oblečení na neosvětlené silnici. Kvůli špatně viděnému chodci tak nestíhají včas zareagovat a je neštěstí na světě. A tak chodci musí nosit reflexní prvky stejně jako cyklisté, kteří nemají na svém kole nic reflexního.

Samozřejmě se nemusíte bát toho, že reflexní prvky dnes mají podobu jen reflexní vesty. Reflexní prvky dnes mají celou řadu podob. Navíc z nich lze vykouzlit reklamní předměty, jelikož na ně lze natisknout logo firmy. Pojďme si však říct několik podob reflexních předmětů.

Reflexní samolepky

Velice často se kupují reflexní samolepky, které se lepí třeba malým dětem na školní batohy. Děti nosí batohy ještě poctivě na zádech, tudíž samolepky jsou dobře viditelné a děti tedy tím pádem také.

Reflexní přívěsky

Reflexní přívěsky různých tvarů si také lidé pořizují velice často. Často jsou zavěšeny na batohu nebo na kabelce. Opět se jedná o dobře viditelný prvek, který je k zakoupení většinou ve větších velikostech.

Reflexní náramky, pásky

Asi nejznámější podobou reflexních prvků jsou reflexní náramky, pásky, které si buď omotáte kolem ruky, nebo si je dáte třeba na kabelku či pod sedátko kola.