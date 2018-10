Radost z hry na kytaru

Ať už chcete hrát před naplněným koncertním sálem, nebo se bavit s kytarou u táboráku, někdy musíte začít. Udělat první krok ke zcela novému zájmu potřebuje odvahu a následně píli, trpělivost a nadšení vše dotáhnout do zdárného konce.

Pohodlné učení na hudební nástroj

Jestliže vás přepadá hrůza jen z představy pravidelných návštěv v určený čas u učitele ve škole nebo v soukromí, potom na to rychle zapomeňte. Kytara pro začátečníky se dá praktikovat i pomocí online lekcí. Kdo nevěří, ať si rychle nalezne příslušné webové stránky a zkusí to. Výsledky vás určitě brzy překvapí, navíc si čas na výuku budete řídit zcela sami. Jak se naučit hrát na kytaru z pohodlí domova? Zapojte se do jedinečné výuky, kde si vyberete z mnoha kategorií. 160 kytarových lekcí na šestnácti hodinách videa dá určitě zabrat. Vůbec nezáleží na tom, jestli se věnujete akustické nebo elektrické kytaře. Každý si najde něco zajímavého, nejen začátečníci, ale i pokročilí hráči. Nezáleží příliš na znalosti not a jiném hudebním základu, bohatě postačí vaše snaha a zájem se ponořit do tajemství muziky.

Začátky s kytarovým slovníkem

Během hraní se budou používat různé pojmy, ale když nebudete vědět, o co jde, naleznete vysvětlivky v kytarovém slovníku. Koukání na výuková videa vám nic moc k ničemu neposlouží, když si nepřipravíte nejlépe vlastní kytaru. Nezapomeňte ani na náhradní struny, trsátko, ladičku a popruh. Pro elektrické kytary se hodí také zesilovač. Akordy na kytaru tvoří základy pro hudbu. Hned poznáte, že se jich stačí naučit několik, abyste zahráli jednoduché písničky. Některé hmaty vyžadují hodně cvičení, prostě se obrňte trpělivostí a zkoušejte je stále dokola. Nenuťte se k hraní nezáživných písní, je jich skutečně hodně, proto si vyberte tu, jaká vás už dávno oslnila. Tu určitě zvládnete snadněji. Plusem bude její pomalé tempo, abyste si řádně procvičili základní akordy.