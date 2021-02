Proč pro děti volit kolektivní sport? A který vede?

Už se těšíte, až veškerá omezení kvůli koronavirovým opatřením skončí a vy se volně nadechnete? Až se vy i vaše děti vrátíte ke svým všedním pracovním a školním povinnostem a až se zhluboka nadechnete, protože se budete moci věnovat svým koníčkům?

Hokej vítězí

Možná i vás, jako řadu rodičů, trápí, že v těchto dnech tráví děti většinu času u počítačů a trpí velkým nedostatkem pohybu. A proto možná přemýšlíte, jak v nich motivaci ke sportu probudit hned, jak to bude možné. U některých sportů to jde i v tomto období. Například takový hokej. Ačkoli jsou uzavřené stadiony, zima vládne pevnou rukou, a trénink tak může začít klidně na rybníku ve vaší vesnici. Stačí, aby se děti chopily hokejky a nasadily hokejové helmy. Kompletní hokejová výstroj na ně počká, až se dostanou na profesionální led do haly.

Týmových sportů je celá řada. Ať už coby rodiče preferujete právě hokej, fotbal nebo florbal, vězte, že co se týká benefitů pro dítě, mají mnoho společného. Jejich největší výhodou je právě ona týmovost. Díky těmto sportům se dítě dostává do zájmové skupiny, se kterou se může ztotožnit, sdílet s nimi radosti z výhry a zklamání z proher. Veškeré tyto sdílené emoce jsou pro dítě velice důležité. Týmové sporty vaši ratolest navíc formují do budoucna. Je totiž konfrontována se skupinou lidí, s níž se musí naučit vycházet. Jako v každé skupině, i zde je to s někým snadné a s někým méně – a právě to je ta velká a užitečná lekce do budoucího života.

Znáte značku Bauer?

Kolektivní sporty mají především tu výhodu, že se v nich vyhrává i prohrává společně. Celý tým má stejný cíl a přitom každý hraje svoji důležitou roli. Zatímco jeden střílí góly, druhý brání spoluhráče před soupeřem. Stejně jako individuální, také kolektivní sport lze dělat jak pro radost, tak na závodní úrovni. Vrátíme-li se k avizovanému hokeji, ten učí kolektivnímu chování a velmi dobře posiluje kondici. Vše je zde nejen o dobrém týmu a zdravém přístupu k pohybu, ale i o kvalitním vybavení. Pokud jde o to hokejové, široký výběr nabízí například prodejce Bauer, mezi jehož nejprodávanější kousky patří nyní uprostřed zimy samozřejmě brusle Bauer (konkrétně brusle Bauer vapor) či hokejové bundy. Žádnému hokejistovi samozřejmě nemůže chybět hokejová taška s kolečky, anebo tolik důležitý suspenzor.