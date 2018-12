Příprava štědrovečerní večeře bez zbytečného zmatku

Vánoční čas se kvapem blíží a brzy vyvrcholí přípravy podáváním svátečního menu. Vždy vypadá všechno upraveně, čistě a stylově. Jenže, nic není tak jednoduché, jak to vypadá na první pohled.

Pohodový čas v kuchyni

Člověk si nesmí připustit, že by se připravování jídla rovnalo něčemu hodně nepříjemnému, ale spíše naopak. Jen s notnou dávkou optimismu hravě zvládnete ukuchtit bohaté štědrovečerní pokrmy. U kuchyňské linky strávíte podstatně víc času v porovnání s uplynulými týdny, ale potěšíte své nejbližší. Nikdo nezapomíná na klasiku v podobě bramborového salátu s obalenou rybou nebo řízkem. Brambory si uvařte den předem, nejlépe nakupte varný typ A, aby se nerozdrobily a udržely pevný tvar. Zrovna tak se pusťte do vaření čerstvé kořenové zeleniny, protože tu nenahradí žádná směs ze sklenice. Ryby a maso určitě dobře opláchněte a naporcujte jako obvykle. Chuť lze vylepšit naložením do nejrůznějších kořeněných marinád. Pokud spěcháte, nestresujte se s neomytým nádobím, jednoduše ho schovejte do myčky. Vždyť na večeři se využívají speciální vánoční talíře.

Servírování s úsměvem

Váš jídelní stůl bude vypadat v tento den nevšedně, ale nemusíte vynaložit zase tolik úsilí. Hlavní roli získá ubrus s vánočními motivy, prostírání, ubrousky. Naleštěné sklenky postavíte u každého talíře a příboru. Jestliže jste si pořídili nový jídelní set, klidně se vzdejte velkého ubrusu, protože kvalitně natřené a nalakované dřevo bude vypadat velice půvabně. Stačí doprostřed stolu postavit svícen doplněný šiškami, ořechy a jehličím na podnosu. Na zadní část luxusně vypadajících židlí připevněte velké mašle s libovolnými ozdobami. Na stole si nechte místo na salát a přílohy. Pokud jde o příliš malý typ, využijte menší stolek umístěný nedaleko, ale zrovna tak vás uspokojí i místo na kuchyňské lince, kde nechte hořet alespoň jednu vonnou svíčku.