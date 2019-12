Překlady do angličtiny v malém i velkém rozsahu

Ne všichni jsou obdařeni perfektní znalostí cizího jazyka. Můžete znát základy, ale netroufnete si na přeložení odbornějšího či delšího textu. V těchto případech lze využívat odborných překladatelských služeb z několika světových jazyků.

Odborné překlady od agentury

Profesionální jazykový servis vyhledejte vždy, když vám záleží na perfektně odvedené práci. Ověřená překladatelská agentura spolupracuje s mnoha znalci jazyků, kteří se pustí do vámi předložených textů. Na kvalitní služby odkazuje mnoho referencí, které se nasbíraly za více než deset let práce v tomto oboru. Stačí zadat vaši poptávku. Vybírejte z možností přeložení z angličtiny, arabštiny, čínštiny, finštiny, francouzštiny, italštiny, japonštiny, němčiny a mnoha dalších. Nejčastěji se vyžaduje překladatel – angličtina. Pokud vás zajímá doba dodání, jde o maximálně 24 hodin bez příplatku pro maximálně dvě normostrany. Nechybí ani zajímavé slevy. Studenti získají slevu dvacet procent, množstevní požadavky mohou počítat se snížením ceny od pěti do dvaceti procent. Vyhotovení probíhá podle norem ČSN ISO 2384 a ČSN ISO 12616.

Expresní a standardní překlady

Podnikatelská sféra občas vyžaduje velice svižné jednání. Potřebujete okamžitě přeložit obchodní texty, abyste se včas dohodli se spolupracovníky na správném postupu? Angličtina – překladatel je vám k dispozici také s expresním dodáním. Rychlé dodání zákazníkovi lze realizovat už do 24 hodin od objednání. V rámci jednoho dne se překládají nejen krátké texty, ale i delší s více než dvaceti normostranami. Vše jde uskutečnit díky dobré týmové spolupráci několika překladatelů, přičemž korektoři se následně postarají o zpracování se správnou gramatikou a stylistikou. U expresních překladů počítejte s příplatkem padesát procent. U standardních termínů záleží na vzájemné dohodě, pokud dodáte více jak dvě normostrany.