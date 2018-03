Potřebujete si půjčit několik tisíc? Důvěřujte, ale prověřujte!

Když potřebujete půjčit několik tisíc korun, je nesmysl chodit do banky. Mnohem více se vyplatí vsadit na pomoc od nebankovní společnosti, protože její půjčka byla právě k těmto účelům vytvořena. Podívejte se, jak snadno si půjčit, jde to dokonce i bez poplatku! A díky novele zákona máte jistotu, že s vámi společnost bude jednat fér!

Novela přinesla velké změny

Třesk na poli nebankovních půjček způsobila novela zákona o spotřebitelském úvěru, která začala platit ke konci roku 2016 (více o ní zde). Uvalila totiž na poskytovatele nebankovních půjček hned 2 důležité povinnosti: prokázat kapitál ve výši 20 000 000 Kč a získat licenci od ČNB. Náročné podmínky splnila jen hrstka firem, čímž bylo dosaženo výrazného pročištění nebankovního trhu, kde působila i řada podvodných společností.

Jako zájemce o půjčku nyní snadno zjistíte, jestli jste narazili na férového poskytovatele, který splňuje všechny zákonné podmínky. Stačí se podívat do online registru na webu ČNB a najít v něm jméno dané firmy. Mělo by vás také zajímat, jestli je poskytovatel členem APNÚ. Pokud ano, je to lepší. Jedná se totiž o dobrovolné sdružení poskytovatelů nebankovních půjček, kteří se společně snaží o zlepšování podmínek v nebankovním sektoru a zavazují se i k dodržování zvláštního kodexu. V něm mimo jiné preferují férové jednání s klientem a podávání komplexních informací o půjčce. Jejich společným cílem je, aby rychlá půjčka sloužila skutečně jako pomoc, nikoliv jako past, která způsobí jen problémy.

Jedinečná nabídka bez poplatku

A kde si půjčit rychle a, aniž byste museli platit něco navíc? Akce běží u Via SMS s.r.o. Společnost nabízí těm, kdo si u ní půjčují poprvé, půjčku až do výše 8000 Kč na 30 dní zcela zdarma. Půjčky před výplatou od této společnosti jsou určeny pro každého, kdo: je ve věku 20 až 68 let a má práci. Bez problémů si půjčí i osoby, které nemohou ručit a ti, kterým banka odmítá půjčit, třeba kvůli nízkému příjmu.