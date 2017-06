Potřebujete půjčit peníze? Dejte svůj vůz do zástavy a přitom ho dál užívejte

Půjčit si dnes peníze je stále komplikovanější, ať už si chcete půjčit v bance nebo v nebankovním sektoru. Do jisté míry za to může novelizace Zákona o spotřebitelských úvěrech, která vstoupila v platnost v prosinci loňského roku.

Ta poskytovatelům půjček přidala zodpovědnost za kontrolu žadatelů a jejich schopnosti splácet a nepředlužovat se. Z toho jim vyplývá mimo jiné i povinnost kontrolovat registry dlužníků. Zatímco pro nebankovní instituce není negativní zápis v registru závazný, banky takovým žadatelům úvěr poskytnout nesmí.

Jak si půjčit peníze se záznamem v registru

Dříve hodně inzerované půjčky bez registru potichu mizí z nabídky finančních ústavů. Dokonce ani rychlé půjčky neboli půjčky před výplatou, jak jsme si zvykli jim říkat, už okázale nenabízí tuto dřívější výhodu. Pravděpodobně ještě jsou nebankovní poskytovatelé, kteří vám dají půjčku i s negativním záznamem v některém z registrů, musíte ale hledat, případně zjišťovat přímo u konkrétní společnosti.

Kde si ovšem stále můžete půjčit peníze i se záznamem v registru, je Autozastavárna Praha. Jediné, co potřebujete, je vlastnit automobil, který poskytnete jako protihodnotu půjčených peněz. Žádné další závazky vás nečekají, a ještě se můžete spolehnout na vyřízení půjčky ihned po ocenění vozidla.

Půjčky se zástavou vozu jsou ve světě běžné

My jsme si na ně dosud úplně nezvykli, ale je to jeden z nejschůdnějších způsobů, jak si vyřídit peníze rychle a jednoduše. Jen přivezete auto do zástavy a po stanovení ceny obdržíte hotovost – obvykle do 80 % odhadované částky.

Druhá varianta je podobná, jen nenecháte vozidlo v zastavárně, ale dál ho užíváte k vlastním účelům. Je to tak zvaná varianta Money & Drive a nabízí ji na webu zastavuz.cz Autozastavárna Praha.

Kromě nenahlížení do registru dlužníků má půjčka proti zástavě vozu další výhody: rychlé, snadné vyřízení a žádné skryté platby ani poplatky. Půjčíte si peníze, přitom si dál jezdíte ve svém autě.