Pojištění jako benefit

Cestujete rádi? Absolvujete často pracovní cesty do zahraničí, popřípadě rizikových zemí? Patří sport mezi vaše oblíbené a pravidelné koníčky? Pokud jste odpověděli alespoň jedenkrát ano, pak byste měli zvážit, jakou variantu pojištění zvolíte. Při pravidelných cestách a aktivitách vyžadujících připojištění se už vyplatí zvážit roční pojištění. Vám odpadají starosti myslet na pojištění a přitom jste pod ochranou prakticky po celý rok při všech svých aktivitách.

Zaměstnanecký benefit

Známá pojišťovna s odkazem evrpojistovna.cz nabízí atraktivní služby a další možnosti pro komfortní cestování dobrý pocit. Zaměstnanci zaručeně ocení individuální pojištění, které může zahrnovat pojištění během pracovních cest i soukromých aktivit. V nabídce jsou však také klasická pojištění služebních cest či pojištění výjezdu do rizikových zemí. Již 16 let využívá EVR pojišťovnu více než jeden milion spokojených klientů každý rok, a to nejen z důvodu skvělých cen, ale také díky rozsahu služeb a servisu na všech kontinentech. Obávat se nemusíte ani jazykové bariéry, na nonstop lince je vám k dispozici česky hovořící asistenční služba. Svou cestu, ať už služební, popřípadě soukromou, můžete nahlásit online a být pod ochranou během pár minut.

Dovolená bez limitů

Ať už se chystáte vyrazit na dovolenou k moři a čeká vás koupání ve vodě, odpočinek na lehátku, popřípadě lehká turistika po historickém městě, anebo snad plánujete výšlap do vysokých hor, surfování a vysokohorské túry, vždy se vyplatí mít v kapse kartičku pojišťovny včetně připojištění, protože nikdy nevíte, kde na vás čeká nástraha. Ošetření za hranicemi je navíc finančně náročné, přičemž s pojišťovnou a vhodným produktem máte jistotu, že vás finančně nezruinuje převoz vrtulníkem, ošetření po úrazu nebo dlouhodobá hospitalizace v nemocnici. Nezapomínejte, že zdraví máme pouze jedno a je třeba si ho náležitě hýčkat. Zapomeňte na starosti a pojistěte se kamkoliv, protože za pár desítek korun vaše zdraví skutečně stojí.