Podzimní lov kaprů má svá pravidla

Lovení kaprů na podzim je skutečnou alchymií. Poradíme vám tipy, se kterými se vám podaří ulovit svého šampiona a prožít tak radost z úlovku naplno. Co bude potřeba dodržet?

Správná návnada je základ úspěchu po celý rok

Je jedno, v jakém měsíci se na kapry chystáme. Vždy je nutné se postarat o to, aby měli tu nejlepší návnadu. Mnoho rybářů nedá dopustit na tygří ořech, se kterým se daří lovit velmi krásné kousky. Mnohdy se ale spoléhají také na boilies. Carp inferno se řadí mezi návnady vysoké kvality, jejichž ingredience i zpracování se řadí mezi to nejlepší na trhu. Vybavte se tedy návnadami dle vlastní úvahy. A vydejte se na lov!

Co kapr na podzim potřebuje

Naprostou nezbytností je pro kapry v průběhu podzimního období jejich touha po nutričně bohaté krmi. Potravu proto volí tak, aby jim nabídla dostatek tukových zásob pro přezimování. Například se v této době s chutí pouštějí do bezobratlých živočichů. V tomto období roku se proto hodí do nástrah přidat také masovou složku. Máte tak větší pravděpodobnost, že se vám podaří trefit se kaprovi do jeho chuti i potřeb.

To správné místo pro lov

Na podzim je potřeba mnohem více zvažovat vhodnost stanoviště, na které se vydáte. V ideálním případě by se mělo jednat o místo, kde je dno s terénními nerovnostmi. Může se jednat třeba o slepé rameno, místo s výmoly nebo zajímavým reliéfem dna. Vidíte na místě zatopené stromy nebo pařezy? Výborně, zde existuje větší pravděpodobnost, že zde kapři nyní tráví svůj čas. Je zde více sedimentu, ale také klid před nebezpečnými a vysilujícími proudy.

Následně vytvořte atraktivní místo pro kapry. Může se například jednat o menší krmnou plochu, která přiláká větší a méně důvěřivé ryby. Bílé ryby ani malé kapříky nepotřebujete. Stačí menší krmné místo, kde budete nabízet nutričně zajímavou potravu. Zbytek je na vás a na vašem umění. A také štěstí.