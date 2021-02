Patero správného výběru batohu

Uvažujete-li o nákupu nové školní tašky pro vaše dítě, pak vám přinášíme pět tipů, na co se zaměřit, aby byl z tašky nadšený nejen váš malý školáček, ale i vy s pocitem, že jste pro něj vybrali maximální pohodlí.

Znáte to, když balíte ráno dítě – svačinový box, pití, pouzdro, učebnice, sešity, složky, věci do výtvarky a spoustu dalšího, co zrovna ten den je potřeba. Což o to, do aktovky mu to hezky naskládáte, ale pak ji stěží unesete vy, natož drobný prvňáček. S požadavky učitelů bohužel mnoho nezmůžeme, i když se díky digitalizaci toho hodně změnilo. Proto musíme dbát na vyvíjející se kostru a svaly dítěte a pořídit mu skutečně jen ten nejkvalitnější produkt.

Jak tedy správně zvolit vak na záda nebo praktickou tašku do školy?

1. Rozměry. To je asi první věc, kterou posuzujeme. Krom požadavku, aby se do ní vše potřebné vešlo, dbejte i na doporučení, že by měly odpovídat tělesné konstituci žáka, tedy jeho výšce a šířce a délce zad dítěte.

2. Hmotnost prázdné tašky je také velmi důležitá. Různé pásky, doplňky a ozdobné přívěsky mohou záda vašeho dítěte zbytečně zatěžovat. Uvádí se váhové rozmezí kolem tisíc gramů, maximálně tisíc tři sta. Samozřejmě k tomu řešte i nosnost, ať víte, kolik učebnic v batohu může váš školáček přenášet.

3. Reflexní prvky jsou již v dnešní době nutností! Zkontrolujte, zda jsou na všech stranách tašky, tedy po obou bocích, zezadu a na popruzích. Bezpečnost dítěte je na prvním místě.

4. Dále byste měli rozhodně věnovat pozornost anatomickému zpracování zavazadla, jako je polstrování zad, délkově nastavitelné popruhy a jejich šíře i hrudní popruhy. To vše vytváří stabilitu, rozložení váhy a dokonalé přilnutí k zádům.

5. Design. K výběru přizvěte i vaše dítko, přeci jen bude batoh nosit. Zvažte i výběr materiálu, aby se snadno udržoval, popřípadě se dal prát v pračce.

Pokud si nejste s výběrem jisti, nebojte se oslovit odborníky či prodavače v obchodě a různé nabízené produkty vyzkoušet přímo na místě.