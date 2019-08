Pánské holičství pro gentlemany, kteří chtějí vypadat opravdu dobře

Nenechte se zmást, že péče o sebe je vlastní jenom ženám. I pánové se chtějí prezentovat jako ti, co módě a jejím požadavkům rozumějí. Zvláště dnes je to patrné. Když se totiž podíváte okolo sebe, jistě si všimnete, kolik mužů dává přednost neoholené tváři. Jenže nosit vousy znamená, že je třeba o ně náležitě pečovat. Buď doma, nebo navštívit některé z holičství, která v současné době zažívají svoji renesanci.

Péče o podrážděnou pokožku

Dopřát si kvalitní péči mohou i pánové, jimž není jedno, jak jejich vousy vypadají. Jistě, oholit se lze i doma v koupelně. Ale proč se nesvěřit do péče profesionála, který přesně ví, co a jak použít, aby byl výsledek co nejlepší. Třeba takové napařování tváře teplým ručníkem. V domácím prostředí koupelny v paneláku si ho těžko někdo dopřeje. Přitom se jedná o poměrně důležitou součást procesu holení v případě, že má muž citlivější pleť nebo příliš tvrdé vousy. Vyhne se tímto nepříjemným následkům holení, jako jsou podráždění a zčervenání pokožky, o něž rozhodně nikdo nestojí.

Správný muž se holí zásadně břitvou

Holicím strojkem je holení určitě rychlejší a ve většině případů také pohodlnější, zvláště když se pospíchá do práce. Ale pokud se svěříte do péče pánského holičství, nejspíš předpokládáte, že vaše vousy budou oholeny břitvou. Zdálo by se, že současná doba už na ni zcela zapomene, protože jsou k dispozici moderní elektrické holicí strojky. Opak je však pravdou, holení břitvou jde opět do módy. A k ní pochopitelně patří kvalitní mýdlo, štětka i obtahovací řemeny.

Odpočinek se sklenkou dobrého nápoje

Barber’s wife je pražské holičství, které se vrací k osvědčené tradici holení břitvou a nabízí propracované služby šité na míru. Když se muž posadí do pohodlného holičského křesla, může si začít vychutnávat zaslouženou chvíli klidu bez pracovního stresu. A co teprve když se přidá sklenka výborné whisky, piva nebo rumu. Záleží, na co má právě chuť a náladu. Alespoň na nějaký čas zapomene na starosti všedního dne a oddá se starostlivé péči profesionálních holičů, pro něž je jejich práce zároveň i koníčkem. Bez toho totiž nelze odvádět kvalitní služby, na nichž záleží spokojenost zákazníků.

Kvalitní sestřih vlasů

V holičství Praha se vedle úpravy vousů věnují také stříhání vlasů. Každý muž neumí ihned vyjádřit, jak by si svůj účes představoval. Proto jsou tu odborníci, kteří umějí poradit, co kterému muži nejvíce sluší vzhledem ke kvalitě jeho vlasů. Jejich záměrem je, aby pánové chodili z holičství spokojení a rádi se do Barber’s wife opět vraceli jako pravidelní zákazníci. A spokojený zákazník je tou nejlepší reklamou, protože služby holičství rád doporučí svým známým a přátelům.