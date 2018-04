Otestujte si život ve stylu Work and Travel!

Láká vás delší pobyt za velkou louží? Rádi byste poznali nové lidi, prohloubili jazykové znalosti a nasáli atmosféru zcela odlišné kultury? Díky programu Work and Travel můžete léto v USA proměnit v úžasné dobrodružství, spoustu nových zážitků a zároveň si vydělat slušné peníze v tamních podnicích. Tento program zprostředkovává hned několik agentur, pro něž je klíčové splnění základních podmínek.

Prioritně je projekt Work and Travel určen pro studenty vysokých škol a vyšších odborných škol, přičemž až 4 měsíce lze legálně v zemi pracovat a měsíc poznávat krásy i možnosti země! Kromě vzdělání a věku do 27 až 30 let je podstatné disponovat znalostí anglického jazyka, jehož úroveň je ověřována testem.

Bez víza se neobejdete

Rozhodnete-li se pro velký krok, vyzkoušet Work and Travel, budete nutně potřebovat vízum a další podstatné dokumenty. Připravte si precizně zpracovaný životopis v angličtině, aby bylo možné vás zařadit do vhodného zaměstnání tak, aby vyhovovalo vašim jazykovým možnostem i dosavadní praxi. Program je zaměřen na práci v hotelech, pobřežních klubech, národních parcích, golfových klubech, na ranči nebo v restauraci. Možností, jak si užít atmosféru v Americe, je obrovská řada! Jestliže se úplně nevyznáte ve smlouvách a všech náležitostech, prohlédněte si, jak má vypadat pracovní smlouva vzor.

Připravte se na výběr z atraktivních pozic

Úroveň znalosti angličtiny je požadována alespoň mírně pokročilá, proto se připravte na možný pohovor v cizím jazyce. Máte-li skutečný zájem o práci v USA spojenou se vzděláváním, sledujte aktuální nabídku pozic a nezapomeňte se včas registrovat! Rovněž se vyplatí mít přehled o levných letenkách. Unikátní program Work and Travel vám slibuje perfektní práci po celém území USA, zajímavou mzdu a možnost cestovat s kamarádem nebo rovnou ve skupině přátel! Jakmile budete mít odpracované smluvené měsíce, začíná vám pohádkový měsíc na novém kontinentu, který vám budou ostatní závidět!