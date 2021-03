Ostrava nejsou jen doly a těžní věže. Najdete tu spoustu zajímavých míst

Zdá se vám, že v Ostravě nemůžete zažít nic zajímavého? Pak vás vyvedeme z omylu. Toto moravskoslezské krajské město totiž má v sobě neopakovatelné kouzlo. Je to dáno i tím, že zde na vás ze všech koutů dýchne industriální styl, jenž dal tomuto místo ráz. Ale najdete tu také tiché připomínky dob dávno minulých. Stačí se jen dívat okolo sebe.

Proč navštívit právě Ostravu?

Nemyslete si, že Ostrava vám nenabídne žádné pamětihodnosti. Prohlédnout si důl se hned tak každému nepoštěstí a sfárat alespoň do prvního podzemního patra také ne. V Ostravě ale toto zažít můžete. A co takhle vystoupat na haldu? Určitě si na prohlídku krajského města Moravskoslezského kraje vyhraďte trochu více času. Budete ho potřebovat, protože během jednoho krátkého dne nestihnete projít všechna zajímavá místa, kterými Ostrava disponuje. Za návštěvu stojí i městská čtvrť Poruba se svými obytnými budovami z 50. let minulého století ve stylu socialistického realismu. Poruba má své genius loci vtělené do zdejších činžáků.

Ubytování v Ostravě

Přijměte proto pozvání a hotel v Ostravě se o vás postará. Pobytové balíčky jsou připraveny jen pro vás. Nechte se hýčkat a odpočívejte v příjemném prostředí. Vířivka Ostrava vás nabudí energií, kterou budete potřebovat, abyste mohli na druhý den svěže vyběhnout na haldu Ema, která se nachází v oblasti Slezské Ostravy při pravém břehu řeky Ostravice. Halda je častým cílem místních i návštěvníků. Její kuželový vrchol ční do výšky 324,6 metrů a je z něho hezký pohled na město.

Výborná česká kuchyně

Hotel Ostrava má ideální místo poblíž samotného centra krajského města a kousek od zmíněné haldy Emy. Pěší chůzí jsou to k ní necelé čtyři kilometry. Pokud rádi chodíte, máte na jedno odpoledne plán na výlet. Večer se pak můžete osvěžit dobrým jídlem, protože restaurace Ostrava má pro vás připravené chutné menu.