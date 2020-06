Notifikace v iOS nově pro reklamní účely

Notifikace jsou v současné době velice využívané, a to nejen e-shopy. Díky systému NOTIFEE může využívat notifikace ve svůj prospěch prakticky každý, už to dávno není záležitost jenom internetových obchodů. Prostřednictvím notifikací můžou obce a města informovat svoje občany o aktuálním dění, taktéž mohou skrze notifikace odhalovat festivaly svoje hosty nebo výstavy upozorňovat na nové výstavy, které se co nevidět otevřou. I Apple umožňovat rozesílat notifikace, ovšem vývojáři aplikací si museli dát pozor na to, aby se nejednalo o notifikace pro reklamní účely. Ty totiž ještě donedávna byly zakázané. Dnes je však vše jinak.

Společnost Apple se totiž rozhodla pozměnit svou politiku, která se týkala především notifikací a toho, k čemu je možné je využívat. Jak jsme zmínili, ještě donedávna nebylo možné notifikace využívat k reklamním účelům, ale změny v politice týkající se notifikací to změnily.

Mohl za to tlak vývojářů

Důvodem pozměnění politiky týkající se notifikací je především fakt, že Apple čelil velkému tlaku z řad vývojářů. I když bylo zakázáno používat notifikace k reklamním účelům, Apple to v minulosti několikrát porušil, a to konkrétně v souvislosti s Apple Music. Vývojáři na tyto případy upozorňovali a tvrdili, že Apple porušuje pravidla. Což ostatně tak bylo. Apple byl tedy donucen změnit politiku týkající se notifikací a nově se tak vývojáři mohou radovat z možnost využívat notifikace i pro reklamní účely.

Má to však několik podmínek

Apple však stanovil celou řadu podmínek, kterou vývojáři musí splnit, pakliže chtějí notifikace využívat pro reklamní účely. Například musí uživatelé udělit souhlas, aby notifikace s reklamním podtextem byly uživateli zasílány.

Jen souhlas však v tomto případě nestačí. Kromě toho je velice důležité do nastavení umístit položku, díky které se bude moct reklamní notifikace vypnout. Sám uživatel si bude moct rozhodnout, jestli notifikace chce dál odebírat či nikoli.