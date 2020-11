Nevíte co darovat k Vánocům? Vsaďte na luxusní olivový olej!

Téměř každý dnes doma vaří a mnoho lidí si potrpí na kvalitní suroviny. Pokud tedy přemýšlíte o tom, co darovat známým, kolegům nebo kamarádům k Vánocům, je olivový olej dobrým nápadem.

Olivový olej můžete koupit v každém běžném supermarketu. Ale je opravdu tím, co chcete darovat? Dárek by měl být kvalitní, originální, neokoukaný a zavánět exkluzivitou. A to určitě nesplňuje třeba i dobrý produkt z běžného obchodu, který navíc nosí jeho logo na obalu. Vy se musíte poohlédnout jinde. A my vám poradíme kde.

Zapomeňte na supermarkety, tam originalitu neseženete!

Vánoční dárek by měl kromě jiných vlastností především také krásně vypadat. Představte si, že dostanete k Vánocům těžkou a hezky zabalenou krabičku. Když ji otevřete, držíte v ruce designovou kazetu, kterou jste ještě nikdy předtím neviděli. Vůbec netušíte, co to může být. V první chvíli vás napadne, že jde o nějaký vzácný alkohol. Po otevření ale zjistíte, že se jedná o extra panenský olivový olej. Ani jste neměli tušení, že se v tak nádherném balení dá někde sehnat. A právě o to tady jde: překvapit a potěšit.

I balení olivového oleje naznačuje, zda je pro ženu nebo pro muže

Ano, dárek pro muže by měl mít jiný obal, než pro dámu. Proto i exkluzivní „pánský“ olivový olej, stejně jako třeba parfém, může mít balení, které na první pohled ukazuje, že je určen právě pro něj. Takové kazety mají drsnější design, hodně se používá minimalismus a černá barva. Na první pohled tak opravdu vypadají jako lahev drahého alkoholu. Oproti tomu dárek pro ženu by měl působit jemně, až romanticky. A tak i luxusní oleje pro dámy mají decentní světlé balení, které zdobí motivy květin nebo motýlů.

