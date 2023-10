Zimní šaty pro plnoštíhlé: Tipy a triky pro boubelky

Masová móda v řetězcích leckdy nelichotí postavě. Není to však o tom, že by si někdo s plnějšími tvary chtěl oblékat něco, do čeho se nevejde. Design, střih a další prvky hyzdí siluetu leckdy i štíhlou. Není umění obléct chlapeckou postavu, um je zdůraznit křivky, které k dámám patří. Do takových šatů investujte.

Jak vybrat zimní šaty pro plnoštíhlé?

Spousta žen dělá zásadní chybu, když své kypřejší tvary zahaluje. Obléká se do neforemných hábitů, které nemají tvar, často ani adekvátní barvu. Jenže takový střih spíš upozorní na větší rozměry. Když si budete shánět oblečení, řiďte se pravidlem, že nejdříve zdůrazníte to hezké a upozadíte to ne tak dokonalé. Nabízí se, že máte hezká prsa, tak nechte vyniknout dekolt. A co krásné, dlouhé nohy, smyslné boky, kulatý zadeček? Větší bříško pak skryjte splývavým střihem, vzorem či lehkým řasením. A volte šaty, vždyť ty jsou esencí ženskosti. S nimi se navíc dobře pracuje. Můžete si vybrat tzv. vodu, což je nadýchanější střih u dekoltu, takže se pozornost přitáhne na hruď. Pěkný je zavinovací střih, který tzv. rozbije větší plochu, takže se opticky zmenší širší linie. Velmi pěkné jsou košilové šaty. Střih s límečkem, případně vázačka kolem pasu, rovněž rozruší onu plochu. To platí pro letní i zimní šaty pro plnoštíhlé.

Šaty pro plnoštíhlé – Lasilueta.cz

Důležité jsou rovněž vzory i barvy. Mnoho žen se řídí tím, že tmavá zmenšuje, proto neexperimentují na poli barev. To je ovšem škoda. Například černé šaty s barevnou aplikací na hrudi budou slušet figuře a rozzáří obličej. Také se nebojte kontrastů. K volnějším šatům vezměte třeba výraznější punčocháče. Další možností je vrstvení. Vytvoříte si tím nový střih, kouzlit se dá opět s barvami. Základ však je, abyste se v outfitu cítily dobře. Podívejte se do butiku Lasilueta.cz.