Zdravý spánek? Důležité je rozvržení ložnice i pohodlné oblečení

Až polovina Čechů bojuje s poruchami spánku. Specialisté odhadují, že problémy se spánkem řeší kolem 45 procent populace. Jak zlepšit náš odpočinek dřív, než sáhneme po prášcích? Svou roli hrají i detaily. Zanedbávat bychom neměli ani výměnu matrace a pohodlné prádlo na spaní. Muži ocení volné pyžamo, ženy například zase noční košile s dlouhým rukávem.

Spát v oblečení nebo bez?

Spánkem strávíme až třetinu svého života. Výběr ložního oblečení by proto neměl jít stranou naší pozornosti, ani bychom ho neměli podceňovat jako něco druhořadého. Vytahané tričko a staré kalhoty možná působí pohodlně, ale ne vždy jsou nejlepší volbou. Pyžama a noční košile jsou totiž prvoplánově vyrobené ke spaní, proto zajišťují dobrý střih i materiál.

Často kladenou otázkou bývá, jestli je lepší spát v pyžamu nebo „naostro“. V podstatě je to jen věcí zvyku a preference. Nicméně minimálně starší lidé a ti, kteří trpí citlivou pokožkou, by měli nosit oblečení na spaní a zamezit nepříjemnému kontaktu s ložním prádlem.

Proč zrovna noční košile s dlouhým rukávem?

Nočních košilí je celá řada. Existují dokonce i pánské kousky, které stoprocentně zajistí mužům veškerý komfort. Dámy si můžou zvolit od košilek na ramínka, přes krátké až po dlouhé rukávy. Zatímco košilky na ramínka jsou nejlepší do horkých letních nocí, dlouhý rukáv se dá nosit prakticky celoročně.

Během spánku teplota našeho těla klesá, proto nám často může být uprostřed noci zima. Noční košile s dlouhým rukávem tomu předcházejí. Nemusíme být zachumlaní do peřin, abychom udrželi tělesné teplo pod pokličkou, a neroztřeseme se zimou, jakmile vystrčíme paže na přikrývku. Dlouhý rukáv ale můžeme s klidem nosit i v létě. Díky speciálním materiálům totiž můžeme ovlivnit, jestli nás naše noční košile víc zahřeje, nebo naopak zůstane chladivá.

Satén ochladí, froté zahřeje

Asi nejtypičtějším materiálem, ze kterého jsou šité noční košile, je bavlna. Tato přírodní látka je volbou číslo jedna pro citlivé pokožky. Bavlna je příjemná, odolná, neničí se, dobře saje pot a také je levná. Krokem k většímu luxusu může být viskóza. Ta je hebčí a lesklejší, proto hned na první vypadá kvalitněji a luxusněji.

Stejně jako viskóza, i satén je prodyšný a chladivý. Saténové noční košile jsou už opravdu krásné, luxusní kousky, které neudělají ostudu ani před nečekanou návštěvou. Ne nadarmo si saténové pyžamo oblíbily světové hvězdy i pro běžné nošení. Je extrémně pohodlné, prodyšné a lehké. Navíc podtrhává přirozenou ženskost zcela nenuceným způsobem. Viskóza i satén se pro své vlastnosti výborně hodí pro noční oblečení na léto, protože ani v dlouhém rukávu se člověk nezapotí. Důležité je, aby látky byly přírodní, protože lidské tělo si s přírodními látkami lépe rozumí a snáze se uvolní.

S příchodem zimy můžeme sáhnout po froté, ale klidně můžeme zůstat věrní saténu. Ten totiž v létě chladí a v zimě zahřívá. Takže se ani v chladnějším počasí v saténu nerozklepeme zimou.

Vytvořte klidné a bezpečné zázemí

Prostředí, ve kterém uléháme, je pro usnutí klíčové. V místnosti by neměly být rušivé elementy, jako je elektronika. Televize, počítače i mobily vysílají vlny, které náš mozek zachytává. Do pokoje by neměl doléhat hluk a světlo z ulice. Umístěte postel do takové pozice, abyste se cítili pohodlně. Pro každého to může znamenat něco jiného a není problém po týdnu zkusit jinou variantu, jestli se nám pořád nedaří usnout.

Důležitým bodem je také výběr správné matrace. Páteř by se měla držet ve správné pozici, proto nejsou vhodné příliš měkké a proložené podestýlky. Tvrdá matrace může mimo jiné pomoci od bolesti zad, které způsobuje právě propadnutí jedné části těla na měkkém povrchu.

Další rady, jak zlepšit kvalitu spánku

Klíčová je pravidelnost. Naučte se chodit spát i vstávat v pravidelnou dobu.

Nespěte během dne. Naopak zajistěte si dostatek pohybu a aktivity. Doporučuje se jít před spaním na krátkou zklidňující procházku na čerstvém vzduchu.

Před spaním se snažte uklidnit. Nepřejídejte se, nepijte alkohol a nedávejte si sprchu těsně před ulehnutím. To vše rozproudí krev po těle, nastartuje mozek a brání usnutí.

Najděte si během dne chvíli, kdy si ujasníte plány na další den. Nenechávejte mozek na tímto přemýšlet až před spaním.

Vyvětrejte místnost a nepřetápějte ji. Zajistěte klidné a temné prostředí.

Místo léků vyzkoušejte bylinky a doplňky stravy, které pomáhají zklidnit a zbavit se stresu.

Pokud hned neusnete, vraťte se k monotónní práci, například ke čtení.

Máte vy nějaký tip jak osvědčeně zabrat? Co pomohlo vám nebo vašim známým?