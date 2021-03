Z holešovické dílny až do zahraničí. Český design boduje!

Jsou cool, ušity v nadčasových designech a z kvalitních materiálů. O co jde? O české ručně vyráběné batohy Brassi. Pokud nechcete splynout s davem a toužíte po originálu a kvalitě, tyhle batohy vyráběné v rodinné dílně v pražských Holešovicích, budou tím pravým, co podtrhne vaši image!

Batohy Brassi rozeznáte už na první pohled. Jsou minimalistické, funkční a praktické. Značka začínala s takzvanými rolltopy v roce 2013, kdy se pomalu stávaly velkým trendem. Netrvalo dlouho a pozitivní ohlasy se jen hrnuly. Nyní je Brassi populární také v zahraničí, kam putuje více než polovina batohů!

Vybere si každý: náročná bussinesmanka i teenager

Co je na značce Brassi vůbec to nejlepší? Že se nezaměřuje jen na jednu cílovou skupinu, ale může si tu vybrat úplně každý, kdo má rád minimalistický design! Najdete tu elegantní batohy, které využije i velmi náročná aktivní žena z kanceláře. Jsou ušity z pravé italské kůže, bavlny i padákoviny a díky svému designu se hodí i ke kostýmku.

Na druhou stranu můžete mezi spokojenými zákazníky potkat mladého kluka, který bude unesen z jedinečné cross body. Jedná se o nadčasovou ledvinku, v současné době velmi populární, která je nepromokavá, má nastavitelný popruh a schovaný zip.

Stylové batohy si zamilují i ti nejmenší

Nejen pro dospělé se v dílně v pražských Holešovicích šije. Brassi nabízí také překrásné batohy pro děti ve věku od 3 do 6 let a věřte, že vážně stojí za to! Jsou vyrobeny z českých materiálů a opět vynikají svou praktičností. Navíc vypadají senzačně, jsou ušity v různých barvách, nebo mají jedinečný chlupatý vzhled. Jaká holčička by takovému batůžku odolala?

Značka spolupracuje s českými designéry, ilustrátory a jinými umělci, díky čemuž vznikají unikátní kolekce. V roce 2019 se designéři z Brassi pustili také do kolekce oblečení. Najdete tu jednoduchá trička, čepice a větrovky. Vystupte z davu a pořiďte si unikátní kvalitní kousky!