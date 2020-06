V létě na hory? Nepodceňte oblečení

Možná i vy plánujete dovolenou na léto a snad jste letos, vzhledem k situaci ve světě, upřednostnili Česko anebo Slovensko. Proč ne. Volba je to rozhodně dobrá, protože naše končiny nabízejí celou řadu úžasných míst k odpočinku. Stejně jako lákají rozsáhlými nížinami plnými vinic a vinných sklepů či řadou starobylých hradů a zámků, lákají i úžasně členitými pohořími a kopečky, na něž můžete vyrazit jak s partou přátel, tak s dětmi. Výhledy, jež se vám naskytnou, jsou, stejně jako čistý čerstvý vzduch, báječnou odměnou za fyzický výkon a zvládnutí převýšení.

Funkční oblečení je základ

Na hory to rok co rok láká celé zástupy turistů. Místa je tam ale naštěstí dost, tak nemusíte mít obavu, že byste se cítili jako na Václavském náměstí. To samozřejmě platí o to víc, pokud se vyhnete nejfrekventovanějším cílům, jako je Sněžka či Lysá hora. Vězte, že i méně známá místa jsou překrásná, kolikrát právě pro svůj klid ještě hezčí než ta, která známe.

Na horách platí více než jinde, že počasí může být velmi proměnlivé. A to často pocítí turisté vyrážející do hor špatně vybaveni. Ve hře je ale mnohem více než mozoly nebo zmoknutí. Na horách, kde oceníte funkční outdoorové kalhoty, se můžete velmi rychle podchladit, spálit od sluníčka, popřípadě zranit. Výbavu se proto opravdu vyplatí nepodcenit. Co by vám tedy při letním výletu do hor rozhodně nemělo chybět?

Základem je prodyšné oblečení vhodné k vrstvení

Hory jsou nevyzpytatelné. Vyrazíte na ně za plného slunce a za chvíli můžete čelit větru a chladu. Volte tedy oblečení určené na treking, které bývá odolné povětrnostním podmínkám a současně prodyšné. Investice do kvalitních outdoorových kalhot se vyplatí, stejně jako pořízení dobré outdoorové bundy. Podle zástupce firmy Fjällräven, specialisty v oblasti outdoorových doplňků, vydrží dobře ušité oblečení na hory i desítky let – samozřejmě, pokud výrazně neztloustnete, popřípadě jej nezničíte. Stejně je to s obuví. Ta musí být pohodlná, ideálně rozchozená, ale především nepromokavá a protiskluzová. V opačném případě riskujete úraz, od puchýřů po zlomenou nohu. Doma nezapomeňte ani čepici. Myslete na to, že na horách fouká. V létě vedle toho hrozí nepříjemný úpal. V batohu mějte vždy připraveny náhradní ponožky a minimálně jednu vrstvu navíc, po které sáhnete, když se počasí začne měnit k horšímu.