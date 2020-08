Tři typy mikin, které by měl mít každý muž

Říká se, že mezi muži se móda až tak neřeší. Možná, že dlouze nediskutují o pánských taškách, ve kterých nosí notebook do práce. Ale o svých oblíbených kouscích oblečení se samozřejmě pobaví rádi. A které oblečení že patří k těm nejoblíbenějším mezi muži? Pochopitelně to pohodlné. Například mikiny.

Zeptali jsme se mužů, které tři typy mikin rozhodně nesmí v jejich šatníku chybět. Pojďte se podívat, co nám odpověděli.

Klokanka

Volbou číslo jedna je pro většinu mužů stále stará dobrá klasika – klokanka. Tedy mikina přes hlavu s tunelovou kapsou na břiše. Do té se sice nevyplácí dávat cokoliv cennějšího, protože neustále hrozí, že ona věc vypadne druhou stranou, ale zato je skvělá na ohřátí studených rukou. Pro tento druh mikiny je kromě klokaní kapsy typická také kapuce. Nejčastěji ze zdvojeného materiálu a s provlečeným tkalounem, díky němuž si můžete kapuci stáhnout těsně k obličeji a nahradit tak čepici.

Klokanka se skvěle hodí jak k džínům nebo kapsáčům, tak ke kraťasům. Nemusíte ji totiž nosit jen na podzim nebo v zimě pod bundu. S klidným svědomím si klokanku můžete vzít, i když jdete v létě ven. Jednoduše si ji přehoďte přes rameno a buďte připraveni, až se večer ochladí nebo přijde letní bouřka.

Stylová mikina do města

Pomyslnou druhou příčku obsadily mikiny, které jsou výjimečné svým designem. A není se čemu divit, na krásné a originální věci se dobře kouká. A ještě lépe se nosí. Pokud je krásná mikina ještě navíc pohodlná a příjemná, nosí se sama. Pokud hledáte právě takovou mikinu, vřele vám doporučujeme internetový obchod Bolf. Tam naleznete obrovský výběr kvalitních pohodlných a stylových pánských mikin. A to vše navíc za neuvěřitelně nízké ceny.

Správná stylová mikina by měla být něčím speciální. Skvělým ozvláštněním mohou být například ozdobné zipy, kovové cvočky, výšivky a nápisy, které vytvoří barevný kontrast. Nebo třeba netradičně umístěné švy, kapsy či vsadky látek. Menší i větší potištění vzory či obrázky je taktéž dobrý nápad. V kurzu jsou hlavně zvířecí, florální a geometrické motivy ve výrazných barvách. Pokud ale extravaganci příliš neholdujete, trh nabízí také tisíce a tisíce krásných a stylových pánských mikin v méně nápadném provedení.

Sportovní mikina na zip

Na posledním, tedy třetím místě se umístila rozepínací mikina vhodná na sport. Ideálně v softshellovém provedení a bez kapuce, neboť ta by při sportu mohla dotyčnému překážet a vyrušovat ho. Materiál by měl být co nejkvalitnější, aby dobře odváděl pot a zároveň pokožka mohla dobře dýchat.

Je vždy lepší zvolit sportovní mikinu s kapsami na zip, nejlépe vnitřními. Do těch si můžete vložit telefon, klíče, platební kartu nebo třeba přehrávač hudby a nemusíte se obávat, že věci někde vytratíte. Rukávy a spodek mikiny někdy bývají zakončeny pružným lemem. Tím je zajištěno, že vaše sportem orosené tělo neofoukne chladný vítr a nenastydnete. To se hodí, i pokud chodíte cvičit hned po ránu, kdy je tělo celé zkřehlé a venkovní teploty jsou nižší než přes den.