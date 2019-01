Sněhule na hory i kozačky do města

Konečně to venku vypadá na pořádnou zimu, proto máte nejvyšší čas využít skvělých slev a vybavit si šatník a samozřejmě i vhodnou zimní obuv do náročných podmínek. Přirozeně budete hledat jiné boty do města a na hory zase zvolíte kvalitní, nepromokavé boty, jedno však musí mít vždy společné. Musí se vám na první pohled líbit a vašim nohám jakbysmet! Kvalitní botičky seženete online z pohodlí domova, takže získáte dostatek času vybírat z nových kolekcí předních značek, prozkoumat koutek se slevami a vybrat si perfektně padnoucí velikost, ideální výšku i barvu.

Které kousky nevychází z módy?

Velmi trendy jsou značkové sněhule s originálním designem válenek. Tradiční ruské zimní boty byly původně vyráběny z plsti, nicméně dnes je výrobci představují v inovované podobě a nosí se napříč generacemi. Boty jsou dostatečně široké a díky vlněné výstelce uvnitř slibují nohám dokonalý komfort. Najdete je v mnoha barvách i provedeních z kůže či syntetiky. Kdo nepřišel na chuť válenkám, určitě zná žádanou krokodýlí značku. Ta nejprve na českém trhu uspěla s letními volnými a extra lehkými sandály, nicméně boduje také se zimní kolekcí bot. Například tady https://www.eobuv.cz/damske/kozacky-a-jine/snehule.html seženete za úžasné ceny nejnovější modely, jež sází na kombinaci nepromokavého patentovaného materiálu, kůže a otepleného kožíšku.

zdroj: eobuv.cz

Modely do města

Patříte-li mezi milovníky extravagance, nadchnou vás detailně propracované vysoké sněhule. Mají originální design, šněrování i podrážku a velkou parádu s nimi uděláte na horách i ve městě. Tradiční sportovní značky zase sází na funkčnost a praktičnost. I ta má své příznivce, proto není divu, že jsou často vyhledávané a žádané sněhule se zavazováním a vysokým zateplením. Hodí se ideálně do nízkých teplot na hory, pohodlí nohám zajistí také ve městě. Do práce, na schůzku i večerní povyražení se hodí polokozačky, holínky a stejně tak moderní boty na podpatku i platformě. Inspirace na vás čeká třeba zde https://www.eobuv.cz/damske/kozacky-a-jine.html, kde jednoznačně najdete svůj vysněný model elegantní obuvi ke kostýmku i sportovním kalhotám.