Šaty pro plnoštíhlé vám uberou několik kilo

Hledáte slušivé šaty, nebo „obal“, do kterého schováte kypré tvary? Spousta žen dělá tu chybu, že se zaměřuje na neforemné pytle v domnění, že něco skryjí. To je omyl, výsledný efekt bude ještě horší. Naučte se kupovat šaty přímo pro plnoštíhlé, protože takové střihy umí vaše křivky prodat.
Šaty pro plnoštíhlé – pohrajte si se střihem
Myslete na to, že móda není jen o konfekčních velikostech. Jde o styl, který by měl podtrhnout především vaše sebevědomí, dodat pohodlí a výsledkem by měla být radost z oblékání. Plnoštíhlé ženy dnes mají mnohem širší výběr oblečení a je skvělé, že se nejedná pouze o ne příliš vkusné šaty pro usedlé ženy. I velikosti XL a dále jdou s dobou. Střihy jsou elegantní, barvy i vzory nepředstavují módní divočinu. Díky správně zvolené velikosti lze šikovně zamaskovat problematické partie a naopak zvýraznit to, co na sobě chcete ukázat. Ideální jsou šaty, protože jde o ženský kousek šatníku.
Šaty pro plnoštíhlé nabízí bezpočet střihů, které sluší různým typům kypřejších postav. Například tvar do áčka jemně obepne poprsí a pak volně splyne přes bříško a boky. Tento model krásně prodlužuje postavu a zároveň skrývá nedokonalosti. Jste obdařená nahoře? Vsaďte na šaty s výstřihem do V, který opticky prodlouží krk a zeštíhlí horní polovinu těla. Nebojte se také tmavších barev a vertikálních vzorů, které mají opticky zeštíhlující efekt, ovšem zase nesázejte na obligátní černou. Trendy je tmavě modrá, konkrétně indigo. Zajímavým prvkem pak mohou být i rukávy tříčtvrteční délky. Zkuste i jemné nabírání v pase, které schová faldíky a vytváří iluzi úzkého pasu.
Svatební šaty pro plnoštíhlé – krása ve všech velikostech
Svatba je jedním z nejdůležitějších dnů v životě ženy a každá si zaslouží se cítit výjimečně. Plnoštíhlé nevěsty leckdy mají ostych jít do salonu, protože si myslí, že tam nic nenajdou. Omyl! I svatební šaty pro plnoštíhlé mohou být princeznovské. Vhodné jsou empírové střihy, jež zvýrazní poprsí a nechají látku volně splývat od prsou dolů. Skvěle fungují i korzetové modely, které poskytují oporu a tvarují postavu, dejte si však pozor. Korzet má skrývat, ne škrtit, aby se vám někde vyvalily faldíky. Musí se s ním umět pracovat. Jemné krajky, decentní zdobení a kvalitní látky jako šifon nebo satén dokáží divy. Reliéfní motiv opticky rozbije plochu, takže nebudete působit mohutně. Podívejte se do butiku La Silueta, kde široký výběr nejen šatů pro plnoštíhlé. V salonu vám navíc rádi poradí, jaký střih se k vaší postavě hodí nejlépe a poskytnou vám skvělé tipy, o kterých možná nevíte.