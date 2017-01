Oblečte se na hory s Kilpi

Pro milovníky zimních sportů je zima krásným ročním obdobím. A to zejména když ji mohou strávit na horách. Zima ale dokáže, nejen při lyžování, pořádně potrápit. Aby byl váš zážitek ze dne stráveného na horách co nejlepší, je nutné zvolit vhodné oblečení. Protože pouze pokud budete mít teplé a kvalitní oblečení, budete si moci vychutnat ničím nerušené lyžování.

Teplé oblečení (nejen) pro lyžaře a snowboardisty

Teplé oblečení na horách ocení jistě nejen ti, kteří celý den brázdí sjezdovky, ale také všichni zaměstnanci lyžařských středisek, kteří tráví pracovní dobu venku. Oblečení Kilpi je jednoduše určeno pro každého, kdo nechce venku mrznout a zároveň chce dobře vypadat. Společnost Kilpi nabízí nejen sportovní, ale také volnočasového oblečení nejvyšší kvality. Oblečení se pyšní řadou technologických i praktických vychytávek a je vyrobeno z prvotřídních funkčních materiálů. Můžete si tak být jisti, že vám zajistí dokonalou ochranu před mrazivým počasím. Díky příjemnému designovému zpracování budete v oblečení od Kilpi vypadat dobře na sjezdovce i ve městě.

Vyberte si z nové zimní kolekce

Jedinečná zimní kolekce 2016/2017 přináší kvalitní oblečení na lyže, snowboard, běžky, outdoor, ale také pohodlné volnočasové oblečení. V nabídce jsou lyžařské bundy i lyžařské kalhoty, se kterými zazáříte na každé sjezdovce. V těchto kouscích se totiž harmonicky snoubí design s funkčností a výsledkem je dobře padnoucí oblečení, které vás spolehlivě ochrání před sněhem, deštěm, větrem i nepříjemným mrazem. Můžete vybírat z nejrůznějších střihů a barevných zpracování takové oblečení, které vám nejlépe padne ke zbývajícímu lyžařskému vybavení.

Lyžaře nejlépe zahřeje špičkový lyžařský set od Kilpi

Pokud uvažujete o koupi bundy i kalhot, můžete si rovnou zakoupit špičkový lyžařský set Team, který je nabízen ve variantě pro muže i pro ženy. Tyto sety jsou složeny z kvalitní odolné bundy a funkčních kalhot. V tomto oblečení zkrátka nebude mít zima žádnou šanci pořádně vás potrápit. Tak už máte vybráno, v čem letos budete brázdit horské svahy vy?

