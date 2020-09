Make-up do práce – jak na něj, když nemáte času nazbyt?

Září je tady a spolu s ním i spousta nových povinností. Nezbývá vám tak moc času na sebe, po ránu jste ráda, že do sebe rychle hodíte kafe, a nic víc v tom spěchu a stresu nestíháte. Děti jsou samozřejmě na prvním místě, to ale neznamená, že nemůžete vypadat hezky. Jednoduché líčení do práce zvládnete i během pár minut. Poradíme, jak na to.

Sjednoťte pleť

Hned po probuzení pleť důkladně vyčistěte za pomoci mycích gelů, pleťových tonik nebo micelárních vod. Pak naneste podkladový krém, který sjednotí pokožku, aplikujte ho především na nos, bradu a čelo, tato místa bývají „nejkritičtější“. Potom přichází čas na lehký make-up, který prsty rozetřete během pár vteřin, trápí-li vás nedokonalosti, zamaskujte je korektorem. Poté vše zafixujte lehkým pudrem, který zajistí, že vám podklad vydrží bez úprav až do večera a navíc pleť krásně zmatní.

Zvýrazněte váš pohled

Zatímco bez očních stínů se při denním líčení obejdete, bez řasenky byste vycházet rozhodně neměli. Krásně totiž zvýrazní vzhled vaší tváře. Prohloubit váš pohled pomohou i linky na oči, chce to ale trochu cviku, než se s oční tužkou naučíte pracovat tak, aby byl výsledek přesně podle vašich představ. Důležitou úlohu v celkovém vzhledu sehrává upravené obočí. Proto si na něm dejte záležet a snažte se, aby vypadalo co nejpřirozeněji – tedy žádné hranaté tvary ani výrazné barvy. Dokonalý oblouk vytvoříte pomocí tužky, rychlejší pak bude nanést štětečkem gel na obočí.

Preferujte minimalismus

Z dalších přípravků dekorativní kosmetiky by vám neměla chybět tvářenka, která dotáhne celé líčení k dokonalosti. Musíte však zvolit takovou barvu, která bude co nejpodobnější barvě vašich rtů, a hlavně ji aplikovat na ta správná místa. Pomocí několika šikovných tahů tak můžete tvář vymodelovat k dokonalosti, zamaskovat vystouplou bradu, větší nos nebo prodloužit obličej a dosáhnout takřka liftingového efektu. Minimalistický make-up pak zakončete líčením rtů. Nemáte-li času nazbyt, pak si ušetřete hloubání nad tím, jak vybrat vhodnou rtěnku, která bude ladit k vašemu outfitu. Zvolte namísto toho jen lesk na rty nebo obyčejný balzám. Do práce se stejně žádné křiklavé líčení nehodí, protože byste mohli vypadat neprofesionálně a neseriózně. Držte se proto hesla, že méně znamená více!