Kouzlo jasanových prkýnek

Jste-li aktivní lyžař a toužíte-li po klasickém sjezdu, skialpiningu či běžkách vyzkoušet něco nového, vraťte se do doby dávno minulé. Tedy kdy se naše babičky a dědečkové proháněly na takzvaných jasankách.

Ty dříve sloužily výhradně jako jediná cestovní možnost v zimě mezi zasněženými kopci hor. Do práce, do školy či mezi chalupami nebyla jiná možnost. To až o něco později zaznamenaly punc zábavy. Psal se rok 1987, kdy Josef Rössler-Ořovský zakládá u nás v Česku první lyžařský spolek v Praze.

Výroba je věda

Od vyhlédnutí správného stromu, pokácení a rozřezání do potřebných prken, které se suší, uplynou až dva roky. Pak přijde na řadu následné opracování, napařování, ohýbání a hoblování. Během týdne pak jsou jedinečné lyže hotové. A proč právě materiál z tohoto dřeva? Má nejlepší kombinaci tuhosti, pružnosti, opracovatelnosti i stálosti.

Správná péče

Samozřejmě je třeba o jasanky nutné dobře pečovat. Na nelakovanou skluznicije třeba nanést ochranný lak a chránit ji tak před vlhkostí, další variantou je včelí vosk. Na lakované části můžete již použít klasické lyžařské vosky. Kožené řemínky promazat třeba sádlem a po sezóně je uložit svázané s klínem mezi ně na místo, kde nekolísá příliš teplota a je vzdušněji.

Jak se na nich vlastně jezdí?

Milovníci a znalci vám řeknou, že se jedná o jedinečná zážitek, který vám dovolí vnímat více terén a požitek z jízdy. Zároveň nese v sobě punc originality a kouzlo starých časů. Pointa pak spočívá ve volné patě a používáte k nim buď dvě hůlky, nebo jednu dlouhou.

Spanilé jízdy

Ty nejznámější najdete asi v Beskydech, kde můžete ve ski areálu v Mostech u Jablunkova potkat opravdové lyžníky v dobových oděvech na jasankách. Vy si ale můžete užít jejich kouzlo i v těch moderních a kvalitních lyžařských kombinézách. Zapomínat byste neměli ani na bezpečnost, jako je třeba kvalitní stylová helma či teplé rukavice.

Pár zajímavostí na závěr:

Váha jedné lyže je okolo dvou kilogramů

Využijete je především na prašanu. Tvrdý sníh a led ničí dřevěné hrany.

Tak co, vyzkoušíte je?