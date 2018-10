Kde sehnat opravdu pohodlnou a kvalitní obuv na podpatku v moři škrpálů na jednu sezónu?

“Nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci.” Ačkoliv toto přísloví nemusí na první přečtení dávat smysl, při hloubějším přemýšlení nad významem člověk snadno zjistí, jak velká moudrost se v něm skrývá. Aplikováno na módu pak platí dvojnásob.

V praxi to při nakupování běžné ženy totiž vypadá asi takto: kvantita převažuje nad kvalitou a slevám nelze odolat. Místo jednoho páru bot, ve kterém zdoláte překážky velkoměsta obtěžkána naditou kabelkou, bot, které vás nikdy nezradí a obujete je několik let za sebou, aniž by se na nich zub času podepsal, si pořídíte troje ve výprodeji, i když u jedněch vaše chodidla zabíjí výška podpatku, u druhých se vám zrovna nelíbí barva, ale čert to vem a třetí vypadají pofidérně už ze vzdálenosti několika metrů, ale za 200 korun, no neber to, však ty flíčky od lepidla doma nějak půjdou dolů… Je hezké mít na výběr z plného botníku, ale ve výsledku pak stejně skončíte u svých starých dobrých tenisek, protože všechny ty horkou jehlou šité potvůrky z produkce fast fashion po několika nošeních ztratí své pozlátko, rychle se sešmajdají a na noze se v podstatě rozpadnou. Řešení? Místo do několika nekvalitních párů jehel investujte tu stejnou částku do jednoho kvalitního páru lodiček či kozaček, za které vám vaše chodidla a kotníky poděkují. Třeba konečně zjistíte, že i botky na podpatku se dají nosit celý den s lehkostí baletky. Kde takovou obuv koupit?

Od lodiček po kozačky

Dámské boty na podpatku mají mnoho podob a tvarů podle účelu nošení i ročního období. Aktuálním trendem jsou však s blížící se zimou kotníčkové shopperky nebo semišové kozačky do poloviny stehen na širokém podpatku, který poskytne oporu i těm damám, co ještě ve výškovém vykračování nejsou úplně sebejisté a potřebují pevnou půdu pod nohama. Dokonalou kolekci, z níž si vybere naprosto každá, má značka Tamaris, která se kromě rozmanitosti designů a barev může pyšnit i výbornou kvalitou za rozumné ceny.

Holinky do nepohody

Sháníte kvalitní a bytelné kozačky, co vás nenechají ve štychu ani při prodírání se typickou sněhovou “čvachtou” na chodnících uprostřed prosince? Takové, co nepropustí jen tak nějakou vodu a ochrání vás od lezavé zimy v konečcích prstů i zánětu měchýře? Pak hoďte očkem po značce Caprice, která svými botami se střídmým podpatkem přidá pár centimetrů hobitím slečnám a zároveň zahřeje i obnaženou nožku, takže se nemusíte bát kombinovat je se sukní – i v mrazech tedy můžete být šik.

Po čem muži touží?

A aby se neřeklo, že radíme jen ženám a pánové ať si poradí sami, i pro ně se najde tip na spolehlivou zimní obuv. Pánské boty značky Rieker jsou nejen stylovky na první pohled, ale i po funkční stránce uspokojí náročného zákazníka. Jsou zateplené, minimalizují nárazy při došlapu, nepromoknou a přesto jsou prodyšné, proto se nemusíte bát sundat boty, když si po schůzce pozvete dámskou společnost rovnou domů a těsně předtím jste absolvovali procházku po Praze. A co se týče podpatků – ty by sice na mužské noze vypadaly poněkud komicky, některé modely Rieker však mají decentně vyvýšenou podrážku, což se hodí, pokud si chcete přidat číslo či dvě navíc ke stávající výšce.