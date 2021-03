Jaro je tu! Provětrejte svou šatní skříň podle Marie Kondo

Jaro je ideální dobou na provětrání šatníku a zbavení se oblečení, které už vám nedělá radost. Inspirujte se proto metodou japonské koučky Marie Kondo a vneste řád nejen do své šatní skříně, ale do celého života.

Veškeré oblečení dejte na jednu hromadu

Základní poučka Marie Kondo zní: Ukliďte si jen jednou, zato pořádně. Proto vykliďte nejen šatní skříň, ale i ostatní komody a nezapomeňte ani na oblečení, které se chystáte prát nebo které visí na sušáku. Veškeré sesbírané oblečení dejte na jednu hromadu, ať máte dokonalý přehled o tom, co vše vlastníte.

Ponechte si jen oblečení, které vám dělá radost

Na řadu přichází ta nejtěžší část – rozhodování, co si ponecháte a s čím se nadobro rozloučíte. Každý kus oblečení vezměte do rukou a položte si otázku: „Dělá mi to radost?“ Upřímně si odpovězte a nenechte se při tom ovlivňovat cenou konkrétního kousku nebo vzpomínkami, které se s ním pojí. Oblečení, které je poškozené, má špatný střih či velikost nebo které jste už více než rok neměla na sobě, rovnou vyřaďte.

Sezónní věci uložte do krabic

Během třídění narazíte na sezónní oblečení, které by vám v šatní skříni zbytečně zabíralo místo. Zimní kabáty, bundy a čepice proto uschovejte do krabice, kterou uložíte například do komory nebo pod postel.

Vytvořte si systém

Oblečení, které jste si rozhodla ponechat, roztřiďte podle druhu – košile ke košilím, sukně k sukním. Na ramínka pověste kousky, které se snadno mačkají, jako jsou šaty nebo halenky, a seřaďte je podle barev. Zbytek oblečení Marie Kondo doporučuje umístit do šuplíků. Zapomeňte ale na komínky – každý kus oblečení sbalte do ruličky, abyste ho do šuplíku mohla uložit vertikálně a měla tak perfektní přehled o tom, co vlastníte. S tím vám ostatně pomohou také úložné košíky a organizéry na drobnější věci, jako je spodní prádlo, ponožky, punčochy a menší kabelky.

Kam s vytříděným oblečením?

Nakonec už vám zbývá vyřešit jediné – kam s oblečením, které jste vyřadila? Čisté a nepoškozené kousky vhoďte do kontejneru na sběr oblečení, darujte je na charitu nebo uspořádejte bazárek pro své známé.