Jak vnést nedbalou eleganci do svého šatníku

Zdá se vám, že je váš šatník nudný a fádní? Jaro je ideálním obdobím, kdy můžete svůj šatník oživit a konečně najít svůj styl. Inspirujte se ležérní elegancí, která bude slušet každé postavě, a nebojte se vypadat skvěle.

Kousky oblečení

Jednotlivé kousky oblečení by k sobě měly vždy ladit. Nemusíte mít šatník sladěný jen do jedné barvy, ale při pořizování nového kusu oblečení přemýšlejte nad tím, jak se vám bude dané oblečení hodit ke zbytku vašeho šatníku. Nebojte se ani výstředních nebo extravagantních kousků, které můžete doplnit elegantními kousky a vytvoříte tak originální outfit. V ležérním stylu se nemusíte bát kombinovat ani šaty, například s teniskami, případně sportovní tričko použít k elegantnímu kostýmku.

Spodní prádlo

Dbejte také na to, abyste v šatníku měli dostatek kvalitního a padnoucího spodního prádla. Dámské spodní prádlo, které vystihuje eleganci, mohou reprezentovat klasické jednobarevné kalhotky, které mohou být i bezešvé. Ty se hodí například pod šaty nebo sukni. Muži ocení hlavně pohodlí, a to díky bavlněným trenýrkám. V šatníku vždy mějte alespoň deset základních kusů spodního prádla, pokud perete jednou týdně. Nemusíte se bát vyhodit staré a obnošené prádlo a pořídit si nové. Jen v padnoucím spodním prádle se budete cítit opravdu komfortně a bude to vidět i na vašem držení těla.

Zaměřeno na detail

Pokud chcete, aby váš elegantní styl působil zároveň ležérně a uvolněně, tak myslete na detail. Nemusíte mít velké nápisy na tričku ani viditelnou značku na kabelce. Úplně postačí, že bude váš outfit vytvářet rovné linie, oblečení se nebude nikde zařezávat, odhalí jen minimální část holého těla a v první řadě bude hlavně pohodlný. Inspirovat se můžete například skandinávským stylem, který kombinuje přírodní materiály a dbá na detailně sladěné kousky oblečení.

Doplňky

V tomto případě je méně více. Co se týče doplňků, tak volte takové, které se budou hodit k vaší osobnosti a zároveň nebudou příliš lesklé, zdobné a přeplácané. Někomu postačí stříbrné šperky, jiný své oblečení doplní jen slunečními brýlemi. Je dobré myslet také na kombinaci oblečení a kabelky. Vybírejte si takovou, do které se vám dá všechno, co potřebujete a zároveň by tato kabelka neměla působit jako cestovní taška.

V jednoduchosti je krása

Elegantní styl by měl být hlavně jednoduchý a pohodlný. Určitá ležérnost by měla v okolí vyvolat pocit, že se cítíte dobře a že máte zdravé sebevědomí. Kombinujte přírodní prvky, nebojte se šperků například ze dřeva a z barev si vybírejte spíše světlejší odstíny, například béžovou, bílou nebo starorůžovou barvu.