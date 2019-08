Jak správně vybrat pánské spodní prádlo?

Spodní prádlo bychom měli vybírat především s ohledem na pohodlí a příjemné nošení. Není nic horšího, než celý den trávit v něčem, co nám nesedí, škrtí a tlačí nebo je vyrobené z nepříjemného materiálu. Jak tedy na výběr tak, aby vám vše sedlo?

Ke správnému výběru pánského prádla patří tři hlavní kritéria. Nejvíce to, jak se budeme v prádle cítit, ovlivňuje správná velikost, materiál a střih. Spodní prádlo má být pohodlné, že o něm ani nevíme, ale také pěkně potrápit, když se netrefíme ve výběru. Zkuste si tedy nejprve vyřešit, co je pro vás to pravé.

Velikost

Základ je správná velikost, která odpovídá naší postavě. V malé velikosti se rozhodně nebudeme cítit pohodlně, velká nám bude padat. Buďme realisté a nebojme si přiznat, že třeba trošku narostlo bříško a že se do velikosti S už nevejdeme. Ve hře je pohodlí, takže když se nemůžete rozhodnout, volte raději velikost větší. Škrtící trenýrky v pase se už za pár hodin změní ve středověký mučící nástroj a o pohodlí si můžeme nechat zdát.

Materiál

Nepříjemný materiál nás může na kůži škrábat a kousat, což v choulostivých místech není zrovna ideální a tedy pánské spodní prádlo vybíráme i s ohledem na to, z čeho je vyrobeno. Pro běžné nošení je bavlna sázka na jistotu, která nikdy nezklame. Doplněna může být o modal, spandex nebo elastan. Pro sport můžeme sáhnout po funkčních materiálech, vyhneme se ale umělým a neprodyšným materiálům.

Střih

Nejdůležitější je střih, protože každý má raději něco jiného. Orientovat bychom se měli ve třech nejčastějších, což jsou slipy, boxerky a trenýrky. Každý z nich má své zastánce i odpůrce a tak volíme výhradně podle svých preferencí. Trenýrky mají volnější nohavičky a nabízí volnost, boxerky naopak jsou upnuté a zajišťují skvělou podporu i během pohybu a slipy si zamilovali především sportovci a všichni, kteří nemají rádi jakýkoli typ nohaviček.

Když máte jasno ve třech základních bodech, můžete se zaměřit na barvy a vzory, rozhodně nemusíte zůstat jen u černé a bílé. Veselé motivy i kombinace barev jsou v kurzu u mužů jakéhokoliv věku.