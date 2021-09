Jak mít krásné obočí a řasy? Vyzkoušejte laminaci

Která žena by si nepřála mít okouzlující pohled a husté řasy a krásné obočí? Jen málokterá je však spokojená s tím, co jí nadělila matka Příroda. Takže musí využívat zkrášlující procedury, aby dosáhla kýženého výsledku. Už jste někdy slyšeli o laminaci řas a obočí?

Laminace obočí a řas

I kosmetika se neustále vyvíjí a do módy přicházejí nové trendy. Jedním z nich je laminace obočí a řas, která pomáhá ženám vylepšit jejich vzhled. Existují sice na to i jiné způsoby – použití řasenky, umělých řas a podobně. Ale proč nevyužít něco, co je trvalejšího rázu? Laminace řas a obočí vydrží celý měsíc bez toho, aby žena musela cokoli vylepšovat. To už stojí za to vyzkoušet tento trend.

Prodloužení řas trvalou na řasy

Laminace obočí je vhodná pro každou ženu, která není spokojená s jeho hustotou i tvarem. Během laminace se každý chloupek narovná a dá do požadovaného tvaru. U laminování řas, což je ve své podstatě trvalá na řasy, se zase opticky prodlouží jejich délka. Už nebudete muset používat zkrášlující přípravky, abyste vypadala opravdu dobře. Natáčení řas je procesem, na jehož konci na vás čekají řasy krásné, dlouhé a zvýrazněné. Zapomeňte na umělé řasy a nechte je v šuplíku. Dokonce i samy si můžete vzhled svého obočí nebo řas zlepšit. Laminace obočí kurz je k dispozici také online pro názornou ukázku, jak na to. Využít ho mohou i profesionální kosmetičky stejně jako široká veřejnost.

Jak laminace probíhá

Procedura laminace trvá mezi 45 až 60 minutami. Platí, že před jejím zahájením je třeba mít řasy i obočí pečlivě odlíčené. Po její aplikaci je vhodné se zdržet cvičení, návštěvy solária nebo bazénu, a to minimálně 24 hodin. Těhotenství, kojení nebo menstruace mohou vliv na výsledný efekt. Kdo trpí kožními problémy, jakou jsou lupénka, akné či seborea, by laminaci raději podstupovat neměl.