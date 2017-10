Express vs. klasická manikúra

V dnešní době, kdy my ženy už nejsme jenom doma a nečekáme na manžela s připraveným jídlem, je složité všechno stíhat. Každá žena chce být krásná a dodávat sobě péčí, kterou si zaslouží, ale aktivní rytmus života to stěžuje. Na pomoc ženám přišly salony poskytující expresní služby. Za hodinku máte celou péči, kterou jste chtěli. Otázkou je – jak se to odrazí na kvalitě služeb?

Výhody a nevýhody expres manikúry

Jak jsme říkali, všechno chce svůj čas. Podívejme se na to, jaké pohodlí a nevýhody expres manikúra v sobě skrývá.

Výhody:

Čas – manikúra trvá od 10 do 30 minut

Poloha – salony jsou umístěný v obchodní centra, čím umožní větší pohodli v dostupnosti

Flexibilita – většinou do takových salonu můžete přijít bez rezervace

Nevýhody:

Nesoukromé prostředí – Většinou je sezení v takových salonech umístěné uprostřed obchodního centra, a to na vysokých židlích. Každá žena chce při manikúře a pedikúře se cítit komfortně a uvolněně. Pokud porovnáme s kvalitním salonem krásy, tak zaznamenáme rozdíl, že v salonu nám nabídnou ještě ke všemu šálek kávy.

Přípravky – Kvůli omezenému času, který je v expres salonu stanoven, se musí používat agresivní prostředky na manikúru. Například, změkčení kutikuly párou není možná, trvá to 10-15 minut. V takové situace se šahá po agresivním přípravkům, které to udělají mnohem rychleji.

Dezinfekce – počet žen, které navštíví za den takový salon je obrovský. Při nedostatečné dezinfekci pilníků nebo jiných nástrojů, může dojít k zanesení infekce.

Co je pro Vás lepší? Je to na Vás…

Všechno má své pozitivní ale i negativní stránky. Každá žena by měla hlavně mít ráda sebe a najít si pro sebe čas, který stráví péči o sebe. Co může být lepší než jednou měsíčně si nechat hýčkat v krásnem salonu, kde se o nás postarají?

Neváhejte a obraťte se na náš tým ESMINA.